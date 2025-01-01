ColorToString

Convertit la valeur de la couleur à la chaîne du type "R,G,B".

string ColorToString(

color color_value,

bool color_name

);

Paramètres

color_value

[in] La valeur de la couleur dans la variable du type color.

color_name

[in] Le signe de la nécessité de rendre le nom de la couleur, dans le cas où la valeur de la couleur coïncide avec une des constantes de couleur prédéterminées.

La valeur rendue

La représentation de chaîne de la couleur dans l'aspect "R,G,B", où R, G et B représentent les constantes décimales transcrites à la chaîne avec la valeur de 0 jusqu'à 255. Si on a spécifié le paramètre color_name=true, on fait la tentative de convertir la valeur de la couleur au nom de la couleur.

Exemple:

string clr=ColorToString(C'0,255,0'); // couleur verte

Print(clr);



clr=ColorToString(C'0,255,0',true); // recevoir la constante de couleur

Print(clr);

Voir aussi

StringToColor, ColorToARGB