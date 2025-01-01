DocumentationSections
TimeToStruct

Convertit une valeur de type datetime (le nombre de secondes depuis le 01.01.1970) en variable de type MqlDateTime.

bool  TimeToStruct(
   datetime      dt,            // date et heure
   MqlDateTime&  dt_struct      // structure pour la conversion des valeurs
   );

Paramètres

dt

[in]  La valeur de la date à convertir.

dt_struct

[out]  La variable de type MqlDateTime.

Valeur de Retour

true — en cas de succès, false sinon. Pour obtenir des informations sur l'erreur, il faut appeler la fonction GetLastError().

Exemple :

void OnStart()
  {
//--- récupère la dernière heure connue du serveur, déclare la structure date/heure et remplit les champs de la structure
   datetime    time=TimeCurrent();
   MqlDateTime tm  ={};
   if(!TimeToStruct(time,tm))
      Print("TimeToStruct() failed. Error "GetLastError());
   
//--- affiche l'heure du serveur obtenue et le résultat du remplissage de la structure MqlDateTime à l'aide de TimeToStruct() dans le journal
   PrintFormat("Server time: %s\n- Year: %u\n- Month: %02u\n- Day: %02u\n- Hour: %02u\n- Min: %02u\n- Sec: %02u\n- Day of Year: %03u\n- Day of Week: %u (%s)",
               (string)timetm.yeartm.montm.daytm.hourtm.mintm.sectm.day_of_yeartm.day_of_weekEnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)tm.day_of_week));
  /*
  Résultat :
   Server time2024.04.18 15:47:27
   - Year2024
   - Month04
   - Day18
   - Hour15
   - Min47
   - Sec27
   - Day of Year108
   - Day of Week4 (THURSDAY)
  */
  }