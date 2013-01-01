//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWriteInteger.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- montrons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script

#property script_show_inputs

//--- les paramètres pour la réception des données du terminal

input string InpSymbolName="EURUSD"; // la paire de devise

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // le temps trame

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // la date de commencement du copiage des données

//--- les paramètres pour l'enregistrement des données au fichier

input string InpFileName="Trend.bin"; // le nom du fichier

input string InpDirectoryName="Data"; // le nom du répertoire

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish=TimeCurrent();

double close_buff[];

datetime time_buff[];

int size;

//---oblitérons la valeur de l'erreur

ResetLastError();

//--- copions le prix de la clôture pour chaque barre

if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)

{

PrintFormat("On n'a pas réussi de copier les valeurs des prix de la clôture. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());

return;

}

//---copions le temps pour chaque barre

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)

{

PrintFormat("On n'a pas réussi de copier les valeurs du temps. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());

return;

}

//--- recevrons la taille du tampon

size=ArraySize(close_buff);

//--- ouvrirons le fichier pour l'enregistrement des valeurs de l'indicateur (s'il n'existe pas, il sera créé automatiquement)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("Le fichier %s est ouvert pour l'enregistrement",InpFileName);

PrintFormat("Le voie vers le fichier: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//---

int up_down=0; // le drapeau de la tendance

int arr_size; // la taille du tableau arr

uchar arr[]; // le tableau du type uchar

//--- enregistrons les valeurs du temps au fichier

for(int i=0;i<size-1;i++)

{

//--- comparerons les prix de la clôture des barres courante et suivante

if(close_buff[i]<=close_buff[i+1])

{

if(up_down!=1)

{

//--- enregistrons la valeur de la date au fichier, en utilisant FileWriteInteger

StringToCharArray(TimeToString(time_buff[i]),arr);

arr_size=ArraySize(arr);

//--- d'abord enregistrons le nombre de symboles dans le tableau

FileWriteInteger(file_handle,arr_size,INT_VALUE);

//--- enregistrons les symboles eux-mêmes

for(int j=0;j<arr_size;j++)

FileWriteInteger(file_handle,arr[j],CHAR_VALUE);

//--- changeons le drapeau de la tendance

up_down=1;

}

}

else

{

if(up_down!=-1)

{

//--- enregistrons la valeur de la date au fichier, en utilisant FileWriteInteger

StringToCharArray(TimeToString(time_buff[i]),arr);

arr_size=ArraySize(arr);

//---d'abord enregistrons le nombre de symboles dans le tableau

FileWriteInteger(file_handle,arr_size,INT_VALUE);

//--- enregistrons les symboles eux-mêmes

for(int j=0;j<arr_size;j++)

FileWriteInteger(file_handle,arr[j],CHAR_VALUE);

//--- changeons le drapeau de la tendance

up_down=-1;

}

}

}

//--- fermons le fichier

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Les données sont enregistrés, le fichier %s est fermé",InpFileName);

}

else

PrintFormat("On n'a pas réussi d'ouvrir le fichier %s, Le code de l'erreur = %d",InpFileName,GetLastError());

}