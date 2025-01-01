- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXTextureCreate
Crée une texture 2D à partir d'un rectangle de la taille spécifiée à partir de l'image passée.
|
int DXTextureCreate(
Paramètres
context
[in] Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().
format
[in] Format de couleur du pixel depuis l'énumération ENUM_DX_FORMAT.
width
[in] Largeur de l'image sur laquelle la texture est basée.
height
[in] Hauteur de l'image sur laquelle la texture est basée.
data
[in] Tableau de pixels de l'image sur laquelle la texture est basée.
data_x
[in] Coordonnée X d'un rectangle (décalage X) utilisé pour créer une texture.
data_y
[in] Coordonnée Y d'un rectangle (décalage Y) utilisé pour créer une texture.
data_width
[in] Largeur d'un rectangle utilisé pour créer une texture.
data_height
[in] Hauteur d'un rectangle utilisé pour créer une texture.
Valeur de Retour
Handle de la texture ou INVALID_HANDLE en cas d'erreur. Pour obtenir le code d'erreur, utilisez la fonction GetLastError().
Note
Un handle créé qui n'est plus utilisé doit être libéré explicitement avec la fonction DXRelease().
|
ID
|
Valeur
|
Correspondant au format DXGI_FORMAT
|
DX_FORMAT_UNKNOWN
|
0
|
DXGI_FORMAT_UNKNOWN
|
DX_FORMAT_R32G32B32A32_TYPELESS
|
1
|
DXGI_FORMAT_R32G32B32A32_TYPELESS
|
DX_FORMAT_R32G32B32A32_FLOAT
|
2
|
DXGI_FORMAT_R32G32B32A32_FLOAT
|
DX_FORMAT_R32G32B32A32_UINT
|
3
|
DXGI_FORMAT_R32G32B32A32_UINT
|
DX_FORMAT_R32G32B32A32_SINT
|
4
|
DXGI_FORMAT_R32G32B32A32_SINT
|
DX_FORMAT_R32G32B32_TYPELESS
|
5
|
DXGI_FORMAT_R32G32B32_TYPELESS
|
DX_FORMAT_R32G32B32_FLOAT
|
6
|
DXGI_FORMAT_R32G32B32_FLOAT
|
DX_FORMAT_R32G32B32_UINT
|
7
|
DXGI_FORMAT_R32G32B32_UINT
|
DX_FORMAT_R32G32B32_SINT
|
8
|
DXGI_FORMAT_R32G32B32_SINT
|
DX_FORMAT_R16G16B16A16_TYPELESS
|
9
|
DXGI_FORMAT_R16G16B16A16_TYPELESS
|
DX_FORMAT_R16G16B16A16_FLOAT
|
10
|
DXGI_FORMAT_R16G16B16A16_FLOAT
|
DX_FORMAT_R16G16B16A16_UNORM
|
11
|
DXGI_FORMAT_R16G16B16A16_UNORM
|
DX_FORMAT_R16G16B16A16_UINT
|
12
|
DXGI_FORMAT_R16G16B16A16_UINT
|
DX_FORMAT_R16G16B16A16_SNORM
|
13
|
DXGI_FORMAT_R16G16B16A16_SNORM
|
DX_FORMAT_R16G16B16A16_SINT
|
14
|
DXGI_FORMAT_R16G16B16A16_SINT
|
DX_FORMAT_R32G32_TYPELESS
|
15
|
DXGI_FORMAT_R32G32_TYPELESS
|
DX_FORMAT_R32G32_FLOAT
|
16
|
DXGI_FORMAT_R32G32_FLOAT
|
DX_FORMAT_R32G32_UINT
|
17
|
DXGI_FORMAT_R32G32_UINT
|
DX_FORMAT_R32G32_SINT
|
18
|
DXGI_FORMAT_R32G32_SINT
|
DX_FORMAT_R32G8X24_TYPELESS
|
19
|
DXGI_FORMAT_R32G8X24_TYPELESS
|
DX_FORMAT_D32_FLOAT_S8X24_UINT
|
20
|
DXGI_FORMAT_D32_FLOAT_S8X24_UINT
|
DX_FORMAT_R32_FLOAT_X8X24_TYPELESS
|
21
|
DXGI_FORMAT_R32_FLOAT_X8X24_TYPELESS
|
DX_FORMAT_X32_TYPELESS_G8X24_UINT
|
22
|
DXGI_FORMAT_X32_TYPELESS_G8X24_UINT
|
DX_FORMAT_R10G10B10A2_TYPELESS
|
23
|
DXGI_FORMAT_R10G10B10A2_TYPELESS
|
DX_FORMAT_R10G10B10A2_UNORM
|
24
|
DXGI_FORMAT_R10G10B10A2_UNORM
|
DX_FORMAT_R10G10B10A2_UINT
|
25
|
DXGI_FORMAT_R10G10B10A2_UINT
|
DX_FORMAT_R11G11B10_FLOAT
|
26
|
DXGI_FORMAT_R11G11B10_FLOAT
|
DX_FORMAT_R8G8B8A8_TYPELESS
|
27
|
DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_TYPELESS
|
DX_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM
|
28
|
DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM
|
DX_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM_SRGB
|
29
|
DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM_SRGB
|
DX_FORMAT_R8G8B8A8_UINT
|
30
|
DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UINT
|
DX_FORMAT_R8G8B8A8_SNORM
|
31
|
DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_SNORM
|
DX_FORMAT_R8G8B8A8_SINT
|
32
|
DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_SINT
|
DX_FORMAT_R16G16_TYPELESS
|
33
|
DXGI_FORMAT_R16G16_TYPELESS
|
DX_FORMAT_R16G16_FLOAT
|
34
|
DXGI_FORMAT_R16G16_FLOAT
|
DX_FORMAT_R16G16_UNORM
|
35
|
DXGI_FORMAT_R16G16_UNORM
|
DX_FORMAT_R16G16_UINT
|
36
|
DXGI_FORMAT_R16G16_UINT
|
DX_FORMAT_R16G16_SNORM
|
37
|
DXGI_FORMAT_R16G16_SNORM
|
DX_FORMAT_R16G16_SINT
|
38
|
DXGI_FORMAT_R16G16_SINT
|
DX_FORMAT_R32_TYPELESS
|
39
|
DXGI_FORMAT_R32_TYPELESS
|
DX_FORMAT_D32_FLOAT
|
40
|
DXGI_FORMAT_D32_FLOAT
|
DX_FORMAT_R32_FLOAT
|
41
|
DXGI_FORMAT_R32_FLOAT
|
DX_FORMAT_R32_UINT
|
42
|
DXGI_FORMAT_R32_UINT
|
DX_FORMAT_R32_SINT
|
43
|
DXGI_FORMAT_R32_SINT
|
DX_FORMAT_R24G8_TYPELESS
|
44
|
DXGI_FORMAT_R24G8_TYPELESS
|
DX_FORMAT_D24_UNORM_S8_UINT
|
45
|
DXGI_FORMAT_D24_UNORM_S8_UINT
|
DX_FORMAT_R24_UNORM_X8_TYPELESS
|
46
|
DXGI_FORMAT_R24_UNORM_X8_TYPELESS
|
DX_FORMAT_X24_TYPELESS_G8_UINT
|
47
|
DXGI_FORMAT_X24_TYPELESS_G8_UINT
|
DX_FORMAT_R8G8_TYPELESS
|
48
|
DXGI_FORMAT_R8G8_TYPELESS
|
DX_FORMAT_R8G8_UNORM
|
49
|
DXGI_FORMAT_R8G8_UNORM
|
DX_FORMAT_R8G8_UINT
|
50
|
DXGI_FORMAT_R8G8_UINT
|
DX_FORMAT_R8G8_SNORM
|
51
|
DXGI_FORMAT_R8G8_SNORM
|
DX_FORMAT_R8G8_SINT
|
52
|
DXGI_FORMAT_R8G8_SINT
|
DX_FORMAT_R16_TYPELESS
|
53
|
DXGI_FORMAT_R16_TYPELESS
|
DX_FORMAT_R16_FLOAT
|
54
|
DXGI_FORMAT_R16_FLOAT
|
DX_FORMAT_D16_UNORM
|
55
|
DXGI_FORMAT_D16_UNORM
|
DX_FORMAT_R16_UNORM
|
56
|
DXGI_FORMAT_R16_UNORM
|
DX_FORMAT_R16_UINT
|
57
|
DXGI_FORMAT_R16_UINT
|
DX_FORMAT_R16_SNORM
|
58
|
DXGI_FORMAT_R16_SNORM
|
DX_FORMAT_R16_SINT
|
59
|
DXGI_FORMAT_R16_SINT
|
DX_FORMAT_R8_TYPELESS
|
60
|
DXGI_FORMAT_R8_TYPELESS
|
DX_FORMAT_R8_UNORM
|
61
|
DXGI_FORMAT_R8_UNORM
|
DX_FORMAT_R8_UINT
|
62
|
DXGI_FORMAT_R8_UINT
|
DX_FORMAT_R8_SNORM
|
63
|
DXGI_FORMAT_R8_SNORM
|
DX_FORMAT_R8_SINT
|
64
|
DXGI_FORMAT_R8_SINT
|
DX_FORMAT_A8_UNORM
|
65
|
DXGI_FORMAT_A8_UNORM
|
DX_FORMAT_R1_UNORM
|
66
|
DXGI_FORMAT_R1_UNORM
|
DX_FORMAT_R9G9B9E5_SHAREDEXP
|
67
|
DXGI_FORMAT_R9G9B9E5_SHAREDEXP
|
DX_FORMAT_R8G8_B8G8_UNORM
|
68
|
DXGI_FORMAT_R8G8_B8G8_UNORM
|
DX_FORMAT_G8R8_G8B8_UNORM
|
69
|
DXGI_FORMAT_G8R8_G8B8_UNORM
|
DX_FORMAT_BC1_TYPELESS
|
70
|
DXGI_FORMAT_BC1_TYPELESS
|
DX_FORMAT_BC1_UNORM
|
71
|
DXGI_FORMAT_BC1_UNORM
|
DX_FORMAT_BC1_UNORM_SRGB
|
72
|
DXGI_FORMAT_BC1_UNORM_SRGB
|
DX_FORMAT_BC2_TYPELESS
|
73
|
DXGI_FORMAT_BC2_TYPELESS
|
DX_FORMAT_BC2_UNORM
|
74
|
DXGI_FORMAT_BC2_UNORM
|
DX_FORMAT_BC2_UNORM_SRGB
|
75
|
DXGI_FORMAT_BC2_UNORM_SRGB
|
DX_FORMAT_BC3_TYPELESS
|
76
|
DXGI_FORMAT_BC3_TYPELESS
|
DX_FORMAT_BC3_UNORM
|
77
|
DXGI_FORMAT_BC3_UNORM
|
DX_FORMAT_BC3_UNORM_SRGB
|
78
|
DXGI_FORMAT_BC3_UNORM_SRGB
|
DX_FORMAT_BC4_TYPELESS
|
79
|
DXGI_FORMAT_BC4_TYPELESS
|
DX_FORMAT_BC4_UNORM
|
80
|
DXGI_FORMAT_BC4_UNORM
|
DX_FORMAT_BC4_SNORM
|
81
|
DXGI_FORMAT_BC4_SNORM
|
DX_FORMAT_BC5_TYPELESS
|
82
|
DXGI_FORMAT_BC5_TYPELESS
|
DX_FORMAT_BC5_UNORM
|
83
|
DXGI_FORMAT_BC5_UNORM
|
DX_FORMAT_BC5_SNORM
|
84
|
DXGI_FORMAT_BC5_SNORM
|
DX_FORMAT_B5G6R5_UNORM
|
85
|
DXGI_FORMAT_B5G6R5_UNORM
|
DX_FORMAT_B5G5R5A1_UNORM
|
86
|
DXGI_FORMAT_B5G5R5A1_UNORM
|
DX_FORMAT_B8G8R8A8_UNORM
|
87
|
DXGI_FORMAT_B8G8R8A8_UNORM
|
DX_FORMAT_B8G8R8X8_UNORM
|
88
|
DXGI_FORMAT_B8G8R8X8_UNORM
|
DX_FORMAT_R10G10B10_XR_BIAS_A2_UNORM
|
89
|
DXGI_FORMAT_R10G10B10_XR_BIAS_A2_UNORM
|
DX_FORMAT_B8G8R8A8_TYPELESS
|
90
|
DXGI_FORMAT_B8G8R8A8_TYPELESS
|
DX_FORMAT_B8G8R8A8_UNORM_SRGB
|
91
|
DXGI_FORMAT_B8G8R8A8_UNORM_SRGB
|
DX_FORMAT_B8G8R8X8_TYPELESS
|
92
|
DXGI_FORMAT_B8G8R8X8_TYPELESS
|
DX_FORMAT_B8G8R8X8_UNORM_SRGB
|
93
|
DXGI_FORMAT_B8G8R8X8_UNORM_SRGB
|
DX_FORMAT_BC6H_TYPELESS
|
94
|
DXGI_FORMAT_BC6H_TYPELESS
|
DX_FORMAT_BC6H_UF16
|
95
|
DXGI_FORMAT_BC6H_UF16
|
DX_FORMAT_BC6H_SF16
|
96
|
DXGI_FORMAT_BC6H_SF16
|
DX_FORMAT_BC7_TYPELESS
|
97
|
DXGI_FORMAT_BC7_TYPELESS
|
DX_FORMAT_BC7_UNORM
|
98
|
DXGI_FORMAT_BC7_UNORM
|
DX_FORMAT_BC7_UNORM_SRGB
|
99
|
DXGI_FORMAT_BC7_UNORM_SRGB
|
DX_FORMAT_AYUV
|
100
|
DXGI_FORMAT_AYUV
|
DX_FORMAT_Y410
|
101
|
DXGI_FORMAT_Y410
|
DX_FORMAT_Y416
|
102
|
DXGI_FORMAT_Y416
|
DX_FORMAT_NV12
|
103
|
DXGI_FORMAT_NV12
|
DX_FORMAT_P010
|
104
|
DXGI_FORMAT_P010
|
DX_FORMAT_P016
|
105
|
DXGI_FORMAT_P016
|
DX_FORMAT_420_OPAQUE
|
106
|
DXGI_FORMAT_420_OPAQUE
|
DX_FORMAT_YUY2
|
107
|
DXGI_FORMAT_YUY2
|
DX_FORMAT_Y210
|
108
|
DXGI_FORMAT_Y210
|
DX_FORMAT_Y216
|
109
|
DXGI_FORMAT_Y216
|
DX_FORMAT_NV11
|
110
|
DXGI_FORMAT_NV11
|
DX_FORMAT_AI44
|
111
|
DXGI_FORMAT_AI44
|
DX_FORMAT_IA44
|
112
|
DXGI_FORMAT_IA44
|
DX_FORMAT_P8
|
113
|
DXGI_FORMAT_P8
|
DX_FORMAT_A8P8
|
114
|
DXGI_FORMAT_A8P8
|
DX_FORMAT_B4G4R4A4_UNORM
|
115
|
DXGI_FORMAT_B4G4R4A4_UNORM
|
DX_FORMAT_P208
|
130
|
DXGI_FORMAT_P208
|
DX_FORMAT_V208
|
131
|
DXGI_FORMAT_V208
|
DX_FORMAT_V408
|
132
|
DXGI_FORMAT_V408
|
DX_FORMAT_FORCE_UINT
|
0xffffffff
|
DXGI_FORMAT_FORCE_UINT