OnTesterDeinit

La fonction est appelée dans les EA lorsque l'évènement TesterDeinit se produit après l'optimisation d'un EA.

void OnTesterDeinit(void);

Valeur de Retour

Aucune valeur de retour

Note

L'évènement TesterDeinit est généré après la fin de l'optimisation de l'EA dans le testeur de stratégie.

Un EA ayant les fonctions OnTesterDeInit() ou OnTesterPass() est automatiquement téléchargé sur un graphique séparé au lancement de l'optimisation. Il a le symbole et la période qui ont été spécifiés dans le testeur. La fonction est prévue pour le traitement final de tous les résultats d'optimisation.

Gardez en tête que les frames d'optimisation envoyés par les agents de tests en utilisant la fonction FrameAdd() peuvent arriver en bloc et prennent du temps à être envoyés. Tous les frames, ainsi que les évènements TesterPass, peuvent donc arriver et être traités dans OnTesterPass() avant la fin de l'optimisation. Si vous souhaitez recevoir tous les frames liés dans OnTesterDeinit(), placez le bloc de code en utilisant la fonction FrameNext().

Voir également

Test de stratégies de trading, Travailler avec les résultats d'optimisation, TesterStatistics, OnTesterInit, OnTesterPass, ParameterGetRange, ParameterSetRange