HistorySelect

Récupère l'historique des transactions et des ordres pour la période spécifiée.

bool HistorySelect(

datetime from_date,

datetime to_date

);

Parameters

from_date

[in] Date de début de la requête.

to_date

[in] Date de fin de la requête.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon retourne false.

Note

HistorySelect() crée une liste d'ordres et une liste de trades dans un programme mql5, pour pouvoir ensuite les utiliser dans les fonctions correspondantes. La taille de la liste des transactions peut être récupérée avec la fonction HistoryDealsTotal() ; la taille de la liste des ordres dans l'historique peut être obtenue avec HistoryOrdersTotal(). La sélection dans la liste des ordres devrait être effectuée avec HistoryOrderGetTicket(), pour les éléments de la liste des transactions, HistoryDealGetTicket() convient mieux.

Après l'utilisation de HistoryOrderSelect(), la liste des ordres disponibles de l'historique pour le programme mql5 est réinitialisée et remplie à nouveau avec l'ordre trouvé, si la recherche d'un ordre par son ticket a été effectuée avec succès. La même chose s'applique à la liste des transactions disponibles pour le programme mql5 - elle est réinitialisée avec HistoryDealSelect() et remplie à nouveau si la transaction est obtenue avec succès par son numéro de ticket.

Exemple :

void OnStart()

{

color BuyColor =clrBlue;

color SellColor=clrRed;

//--- demande l'historique de trading

HistorySelect(0,TimeCurrent());

//--- crée les objets

string name;

uint total=HistoryDealsTotal();

ulong ticket=0;

double price;

double profit;

datetime time;

string symbol;

long type;

long entry;

//--- pour toutes les transactions

for(uint i=0;i<total;i++)

{

//--- essaye de récuperer le ticket des transactions

if((ticket=HistoryDealGetTicket(i))>0)

{

//--- récupère les propriétés des transactions

price =HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PRICE);

time =(datetime)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME);

symbol=HistoryDealGetString(ticket,DEAL_SYMBOL);

type =HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TYPE);

entry =HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_ENTRY);

profit=HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PROFIT);

//--- seulement pour le symbole courant

if(price && time && symbol==Symbol())

{

//--- crée l'objet prix

name="TradeHistory_Deal_"+string(ticket);

if(entry) ObjectCreate(0,name,OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE,0,time,price,0,0);

else ObjectCreate(0,name,OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,0,time,price,0,0);

//--- définit les propriétés de l'objet

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTABLE,0);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BACK,0);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,type?BuyColor:SellColor);

if(profit!=0) ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,"Profit: "+string(profit));

}

}

}

//--- applique sur le graphique

ChartRedraw();

}

Voir également

HistoryOrderSelect(), HistoryDealSelect()