//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de lancement du programme |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- code du pays pour Germany (ISO 3166-1 Alpha-2)

string germany_code="DE";

//--- récupère les évènements allemands

MqlCalendarEvent events[];

int events_count=CalendarEventByCountry(germany_code,events);

//--- affiche les évènements allemands dans le Journal

if(events_count>0)

{

PrintFormat("Evènements allemands : %d",events_count);

ArrayPrint(events);

}

else

{

PrintFormat("Echec de l'obtention des évènements pour le code de pays %s, erreur %d",

germany_code,GetLastError());

//--- fin prématurée du script

return;

}

//--- retourne la description du dernier évènements du tableau events[]

MqlCalendarEvent event;

ulong event_id=events[events_count-1].id;

if(CalendarEventById(event_id,event))

{

MqlCalendarCountry country;

CalendarCountryById(event.country_id,country);

PrintFormat("Description de l'évènement avec event_id=%d reçu",event_id);

PrintFormat("Pays : %s (code du pays = %d)",country.name,event.country_id);

PrintFormat("Nom de l'évènement : %s",event.name);

PrintFormat("Code de l'évènement : %s",event.event_code);

PrintFormat("Importance de l'évènement : %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE)event.importance));

PrintFormat("Type de l'évènement : %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE)event.type));

PrintFormat("Secteur de l'évènement : %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_SECTOR)event.sector));

PrintFormat("Fréquence de l'évènement : %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_FREQUENCY)event.frequency));

PrintFormat("Mode de publication de l'évènement : %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_TIMEMODE)event.time_mode));

PrintFormat("Unité de mesure de l'évènement : %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_UNIT)event.unit));

PrintFormat("Nombre de décimales : %d",event.digits);

PrintFormat("Multiplicateur de l'évènement : %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_MULTIPLIER)event.multiplier));

PrintFormat("URL source : %s",event.source_url);

}

else

PrintFormat("Echec de l'obtention de la description de l'évènement pour event_d=%s, erreur %d",

event_id,GetLastError());

}

/*

Résultat :

Evènement allemands : 50

[id] [type] [secteur][fréquence] [time_mode] [country_id] [unité][importance] [multiplicateur] [chiffres] [url_source] [code_evenement] [nom] [réservé]

[ 0] 276010001 1 6 2 0 276 1 1 0 1 "https://www.destatis.de/EN/Homepage.html" "exports-mm" "Exports m/m" 0

[ 1] 276010002 1 6 2 0 276 1 1 0 1 "https://www.destatis.de/EN/Homepage.html" "imports-mm" "Imports m/m" 0

[ 2] 276010003 1 4 2 0 276 1 1 0 1 "https://www.destatis.de/EN/Homepage.html" "import-price-index-mm" "Import Price Index m/m" 0

[ 3] 276010004 1 4 2 0 276 1 1 0 1 "https://www.destatis.de/EN/Homepage.html" "import-price-index-yy" "Import Price Index y/y" 0

....

[47] 276500001 1 8 2 0 276 0 2 0 1 "https://www.markiteconomics.com" "markit-manufacturing-pmi" "Markit Manufacturing PMI" 0

[48] 276500002 1 8 2 0 276 0 2 0 1 "https://www.markiteconomics.com" "markit-services-pmi" "Markit Services PMI" 0

[49] 276500003 1 8 2 0 276 0 2 0 1 "https://www.markiteconomics.com" "markit-composite-pmi" "Markit Composite PMI" 0

Description de l'évènement avec event_id=276500003 reçu

Pays : Allemagne (code du pays = 276)

Nom de l'évènement : Markit Composite PMI

Code de l'évènement : markit-composite-pmi

Importance de l'évènement : CALENDAR_IMPORTANCE_MODERATE

Type de l'évènement : CALENDAR_TYPE_INDICATOR

Secteur de l'évènement : CALENDAR_SECTOR_BUSINESS

Fréquence de l'évènement : CALENDAR_FREQUENCY_MONTH

Mode de publication de l'évènement : CALENDAR_TIMEMODE_DATETIME

Unité de mesure de l'évènement : CALENDAR_UNIT_NONE

Nombre de décimales : 1

Multiplicateur de la valeur : CALENDAR_MULTIPLIER_NONE

URL source : https://www.markiteconomics.com

*/