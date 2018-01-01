//+------------------------------------------------------------------+

//| TradeByATR.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "EA exemple tradant dans la direction de la bougie \"explosive\""

#property description "Une bougie "Explosive\" a la taille de son corps supérieure à k*ATR"

#property description "Le paramètre \"revers\" renverse la direction du signal"



input double lots=0.1; // volume en lots

input double kATR=3; // longueur de la bougie de signal dans l'ATR

input int ATRperiod=20; // période de l'ATR

input int holdbars=8; // nombre de barre pour tenir la position

input int slippage=10; // slippage autorisé

input bool revers=false; // renversement de signal ?

input ulong EXPERT_MAGIC=0; // nombre magique de l'EA

//--- pour stocker le handle de l'ATR

int atr_handle;

//--- nous stockerons ici les dernières valeurs de l'ATR et le corps de la bougie

double last_atr,last_body;

datetime lastbar_timeopen;

double trade_lot;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'initialisation de l'expert |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- initialisation des variables globales

last_atr=0;

last_body=0;

//--- définit le volume correct

double min_lot=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);

trade_lot=lots>min_lot? lots:min_lot;

//--- crée le handle de l'indicateur ATR

atr_handle=iATR(_Symbol,_Period,ATRperiod);

if(atr_handle==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s: échec de la création de iATR, code d'erreur %d",__FUNCTION__,GetLastError());

return(INIT_FAILED);

}

//--- initialisation réussie de l'EA

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de dé-initialisation de l'Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- informe du code de fin de l'exécution de l'EA

Print(__FILE__,": Raison de la désinitialisation = ",reason);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de tick de l'Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- signal de trading

static int signal=0; // +1 signifie un signal d'achat, -1 signifie un signal de vente

//--- vérifie et ferme les anciennes positions ouvertes plus de 'holdbars' barres auparavant

ClosePositionsByBars(holdbars,slippage,EXPERT_MAGIC);

//--- vérifie si c'est une nouvelle barre

if(isNewBar())

{

//--- vérifie la présence d'un signal

signal=CheckSignal();

}

//--- si une position de type netting est ouverte, ignore le signal - attends jusqu'à sa fermeture

if(signal!=0 && PositionsTotal()>0 && (ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING)

{

signal=0;

return; // sors de la fonction NewTick et n'entre pas sur le marché avant qu'une nouvelle barre n'apparaisse

}

//--- pour un compte de type hedging, chaque position est conservée et fermée séparément

if(signal!=0)

{

//--- signal d'achat

if(signal>0)

{

PrintFormat("%s: Signal d'achat ! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));

if(Buy(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))

signal=0;

}

//--- signal de vente

if(signal<0)

{

PrintFormat("%s: Signal de vente ! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));

if(Sell(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))

signal=0;

}

}

//--- fin de la fonction OnTick

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Vérifie la présence d'un nouveau signal de trading |

//+------------------------------------------------------------------+

int CheckSignal()

{

//--- 0 signifie aucun signal

int res=0;

//--- récupère la valeur de l'ATR sur l'avant dernière barre (l'indice de la barre est 2)

double atr_value[1];

if(CopyBuffer(atr_handle,0,2,1,atr_value)!=-1)

{

last_atr=atr_value[0];

//--- récupère les données de la dernière barre fermée dans le tableau d'éléments de type MqlRates

MqlRates bar[1];

if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,1,bar)!=-1)

{

//--- calcule la taille du corps de la dernière barre complétée

last_body=bar[0].close-bar[0].open;

//--- si le corps de la dernière barre (avec l'indice 1) est supérieur à la valeur précédente de l'ATR (sur la barre d'indice 2), un signal de trading est reçu

if(MathAbs(last_body)>kATR*last_atr)

res=last_body>0?1:-1; // valeur positive pour une bougie haussière

}

else

PrintFormat("%s: Impossible de recevoir la dernière barre ! Erreur",__FUNCTION__,GetLastError());

}

else

PrintFormat("%s: Impossible de recevoir la valeur de l'ATR ! Erreur",__FUNCTION__,GetLastError());

//--- si le mode de trading renversé est activé

res=revers?-res:res; // retourne le signal si nécessaire (retourne -1 au lieu de 1 et vice versa)

//--- retourne la valeur du signal de trading

return (res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retourne 'true' lorsqu'une nouvelle barre apparaît |

//+------------------------------------------------------------------+

bool isNewBar(const bool print_log=true)

{

static datetime bartime=0; // stocke l'heure d'ouverture de la barre courante

//--- récupère l'heure d'ouverture de la barre zéro

datetime currbar_time=iTime(_Symbol,_Period,0);

//--- si l'heure d'ouverture change, une nouvelle barre est arrivée

if(bartime!=currbar_time)

{

bartime=currbar_time;

lastbar_timeopen=bartime;

//--- affiche les données de l'heure d'ouverture de la nouvelle barre dans le journal

if(print_log && !(MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)||MQLInfoInteger(MQL_TESTER)))

{

//--- affiche un message avec l'heure d'ouverture de la nouvelle barre

PrintFormat("%s: nouvelle barre sur %s %s ouverte à %s",__FUNCTION__,_Symbol,

StringSubstr(EnumToString(_Period),7),

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));

//--- récupère les données du dernier tick

MqlTick last_tick;

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))

Print("Echec de SymbolInfoTick(), erreur = ",GetLastError());

//--- affiche l'heure du dernier tick en millisecondes

PrintFormat("Le dernier tick était à %s.%03d",

TimeToString(last_tick.time,TIME_SECONDS),last_tick.time_msc%1000);

}

//--- nous avons une nouvelle barre

return (true);

}

//--- aucune nouvelle barre

return (false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Achète au prix du marché avec le volume spécifié |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Buy(double volume,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

//--- achète au prix du marché

return (MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Vends au prix du marché avec le volume spécifié |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Sell(double volume,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

//--- vends au prix du marché

return (MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ferme les positions détenues trop longtemps (en barres) |

//+------------------------------------------------------------------+

void ClosePositionsByBars(int holdtimebars,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

int total=PositionsTotal(); // nombre de positions ouvertes

//--- itère sur les positions ouvertes

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

//--- paramètres de la position

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // ticket de la position

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // symbole

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber de la position

datetime position_open=(datetime)PositionGetInteger(POSITION_TIME); // heure d'ouverture de la position

int bars=iBarShift(_Symbol,PERIOD_CURRENT,position_open)+1; // depuis combien de barres une position est-elle ouverte



//--- si la position est trop vieille et que le MagicNumber et le symbole correspondent

if(bars>holdtimebars && magic==magicnumber && position_symbol==_Symbol)

{

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // nombre de décimales

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // volume de la position

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // type de la position

string str_type=StringSubstr(EnumToString(type),14);

StringToLower(str_type); // mets le texte en minuscules

PrintFormat("Ferme la position #%I64u %s %s %.2f",

position_ticket,position_symbol,str_type,volume);

//--- définit le type de l'ordre et envoie une demande de trade

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);

else

MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Prépare et envoie une demande de trade |

//+------------------------------------------------------------------+

bool MarketOrder(ENUM_ORDER_TYPE type,double volume,ulong slip,ulong magicnumber,ulong pos_ticket=0)

{

//--- déclare et initialise les structures

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

if(type==ORDER_TYPE_BUY)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

//--- paramètres de la demande

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // trading operation type

request.position =pos_ticket; // position ticket if closing

request.symbol =Symbol(); // symbole

request.volume =volume; // volume

request.type =type; // type de l'ordre

request.price =price; // prix du trade

request.deviation=slip; // déviation du prix autorisée

request.magic =magicnumber; // MagicNumber de l'ordre

//--- envoie une demande

if(!OrderSend(request,result))

{

//--- affiche les informations de l'échec

PrintFormat("OrderSend %s %s %.2f à %.5f, erreur %d",

request.symbol,EnumToString(type),volume,request.price,GetLastError());

return (false);

}

//--- information sur l'opération réussie

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

return (true);

}