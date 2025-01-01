Référence MQL5Indicateurs PersonnalisésPlotIndexSetString
PlotIndexSetString
Spécifie la valeur de la propriété correspondante de la ligne correspondante de l'indicateur. La propriété de l'indicateur doit être du type string.
bool PlotIndexSetString(
Paramètres
plot_index
[in] L'index de la construction graphique
prop_id
[in] L'identificateur de la propriété de l'indicateur. La valeur peut être une des valeurs de l'énumération ENUM_PLOT_PROPERTY_STRING.
prop_value
[in] La valeur de la propriété.
La valeur rendue
En cas de l'exécution réussie rend true, dans le cas contraire rend false.