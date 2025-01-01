DocumentationSections
Référence MQL5Indicateurs PersonnalisésPlotIndexSetString 

PlotIndexSetString

Spécifie la valeur  de la propriété correspondante de la ligne correspondante de l'indicateur. La propriété de l'indicateur doit être du type string.

bool  PlotIndexSetString(
   int     plot_index,     // index du style graphique
   int     prop_id,        // identificateur de la propriété
   string  prop_value      // valeur établie
   );

Paramètres

plot_index

[in]  L'index de la construction graphique

prop_id

[in] L'identificateur de la propriété de l'indicateur. La valeur peut être une des valeurs de l'énumération ENUM_PLOT_PROPERTY_STRING.

prop_value

[in]  La valeur de la propriété.

La valeur rendue

En cas de l'exécution réussie rend true, dans le cas contraire rend false.