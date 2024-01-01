DocumentationSections
iOsMA

Rend le handle de l'indicateur Moving Average of Oscillator. L'oscillateur OsMA montre la différence entre les valeurs MACD et sa ligne d'alarme. Seulement un tampon.

int  iOsMA(
   string              symbol,              // nom du symbole
   ENUM_TIMEFRAMES     period,              // période
   int                 fast_ema_period,     // période de la moyenne rapide
   int                 slow_ema_period,     // période de la moyenne lente
   int                 signal_period,       // période de la prise de moyenne de la différence
   ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price        // type de prix ou le handle
   );

Paramètres

symbol

[in]  Le nom symbolique de l'instrument dont les données devraient être utilisées pour calculer l'indicateur. NULL signifie le symbole actuel.

period

[in]  La valeur de la période peut être une des valeurs de l'énumération ENUM_TIMEFRAMES, 0 signifit le temps trame courant.

fast_ema_period

[in]  La période de la prise de moyenne pour le calcul de la moyenne rapide glissant.

slow_ema_period

[in]  La période de la prise de moyenne pour le calcul de la moyenne lente glissant.

signal_period

[in]   La période de la prise de moyenne pour le calcul de la ligne d'alarme.

applied_price

[in]  Le prix utilisé. Peut être l'une des constantes de prix ENUM_APPLIED_PRICE ou le handle d'un autre indicateur.

La valeur rendue

Rend le handle de l'indicateur technique indiqué, en cas de l'échec rend INVALID_HANDLE. Pour la désallocation de la mémoire de l'ordinateur de l' indicateur non plus utilisé plus il y a la fonction IndicatorRelease(), auquelle est transmis le handle de cet indicateur.

Note

Dans certains systèmes cet oscillateur s'appelle l'histogramme MACD.

Exemple:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   Demo_iOsMA.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "L'indicateur montre comment il faut recevoir les données"
#property description "des tampons d'indicateur pour l'indicateur technique iOsMA."
#property description "Le symbole et le temps trame sur lequel l'indicateur est calculé,"
#property description "sont spécifiés par les paramètres symbol et period."
#property description "Le moyen de la création du handle est spécifié par le paramètre 'type' (le type de la fonction)."
#property description ""Tous les autres paramètres comme dans Moving Average of Oscillator standard."
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- la construction iOsMA
#property indicator_label1  "iOsMA"
#property indicator_type1   DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_color1  clrSilver
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//+------------------------------------------------------------------+
//| L'énumération des moyens de la création du handle                |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
  {
   Call_iOsMA,             // utiliser iOsMA
   Call_IndicatorCreate    // utiliser IndicatorCreate
  };
//--- les paramètres d'entrée
input Creation             type=Call_iOsMA;           // le type de la fonction 
input int                  fast_ema_period=12;        // la période de la moyenne rapide
input int                  slow_ema_period=26;        // la période de la moyenne lente
input int                  signal_period=9;           // la période de la prise de moyenne de la différence
input ENUM_APPLIED_PRICE   applied_price=PRICE_CLOSE// le type du prix  
input string               symbol=" ";                // le symbole 
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;     // le temps trame
//--- le tampon d'indicateur
double         iOsMABuffer[];
//--- la variable pour stocker le handle de l'indicateur iAMA
int    handle;
//--- la variable pour le stockage
string name=symbol;
//---le nom de l'indicateur sur le graphique
string short_name;
//--- stockerons le nombre de valeurs dans l'indicateur Moving Average of Oscillator
int    bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- le rattachement du tableau au tampon d'indicateur
   SetIndexBuffer(0,iOsMABuffer,INDICATOR_DATA);
//--- définissons avec le symbole sur lequel l'indicateur est construit
   name=symbol;
//--- supprimons les espaces de la gauche et de la droite
   StringTrimRight(name);
   StringTrimLeft(name);
//--- si la longueur de la chaîne name est nulle après cela
   if(StringLen(name)==0)
     {
      //--- prenons le symbole du graphique, où on a lancé l'indicateur
      name=_Symbol;
     }
//--- créons le handle de l'indicateur
   if(type==Call_iOsMA)
      handle=iOsMA(name,period,fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,applied_price);
   else
     {
      //--- remplirons la structure par les valeurs des paramètres de l'indicateur    
      MqlParam pars[4];
      //--- la période rapide
      pars[0].type=TYPE_INT;
      pars[0].integer_value=fast_ema_period;
      //--- la période lente
      pars[1].type=TYPE_INT;
      pars[1].integer_value=slow_ema_period;
      //--- la période de la prise de moyenne de la différence entre les moyennes rapide et lente
      pars[2].type=TYPE_INT;
      pars[2].integer_value=signal_period;
      //--- le type du prix
      pars[3].type=TYPE_INT;
      pars[3].integer_value=applied_price;
      handle=IndicatorCreate(name,period,IND_OSMA,4,pars);
     }
//--- si on n'a pas réussi à créer le handle
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- informons sur l'échec et déduisons le numéro de l'erreur
      PrintFormat("On n'a pas réussi à créer le handle de l'indicateur iOsMA pour la paire %s/%s, le code de l'erreur %d",
                  name,
                  EnumToString(period),
                  GetLastError());
      //--- le travail de l'indicateur est terminé avant terme
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- montrons sur quelle paire le symbole/temps trame l'indicateur Moving Average of Oscillator a été calculé
   short_name=StringFormat("iOsMA(%s/%s,%d,%d,%d,%s)",name,EnumToString(period),
                           fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,EnumToString(applied_price));
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- l'exécution normale de l'initialisation de l'indicateur    
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- le nombre de valeurs copiées de l'indicateur iOsMA
   int values_to_copy;
//--- apprenons le nombre de valeurs calculées dans l'indicateur
   int calculated=BarsCalculated(handle);
   if(calculated<=0)
     {
      PrintFormat("BarsCalculated() a rendu %d, le code de l'erreur %d",calculated,GetLastError());
      return(0);
     }
//--- si c'est un premier lancement des calculs de notre indicateur ou a changé le nombre de valeurs dans l'indicateur iOsMA
//--- ou s'il est nécessaire de calculer l'indicateur pour deux ou plus de barres (cela signifie que quelque chose a changé dans l'histoire)
   if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      //--- si le tableau iOsMABuffer est plus grand, que les valeurs dans l'indicateur iOsMA sur la paire symbol/period, copions pas tout 
      //--- autrement copions moins que la taille des tampons d'indicateur
      if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
      else                       values_to_copy=calculated;
     }
   else
     {
      //--- signifie que notre indicateur est calculé non pour la première fois et dès le moment du dernier appel OnCalculate())
      //--- pour le calcul a été ajouté pas plus d'une barre
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
     }
//--- remplissons les tableaux par les valeurs de l'indicateur iOsMA
//--- si FillArrayFromBuffer a rendu false, cela signifie que les données ne sont pas prêts - terminons le travail
   if(!FillArrayFromBuffer(iOsMABuffer,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- formerons le message
   string comm=StringFormat("%s ==>  a été mise à jour des valeurs de l'indicateur %s: %d",
                            TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                            short_name,
                            values_to_copy);
//--- déduisons le message de service sur le graphique
   Comment(comm);
//--- stockerons le nombre de valeurs dans l'indicateur  Moving Average of Oscillator
   bars_calculated=calculated;
//--- rendons la valeur prev_calculated pour un appel suivant
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Remplissons le tampon d'indicateur de l'indicateur iOsMA                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArrayFromBuffer(double &ama_buffer[],  // le tampon d'indicateur des valeurs OsMA
                         int ind_handle,        // le handle de l'indicateur iOsMA
                         int amount             // le nombre de valeurs copiées
                         )
  {
//--- oblitérons le code de l'erreur
   ResetLastError();
//--- remplissons la partie du tableau iOsMABuffer par les valeurs du tampon d'indicateur sous l'index 0
   if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,ama_buffer)<0)
     {
      //--- si le copiage n'a pas réussi, annonçons le code de l'erreur
      PrintFormat("On n'a pas réussi à copier les données de l'indicateur iOsMA, le code de l'erreur %d",GetLastError());
      //--- terminerons avec le résultat nul - cela signifie que l'indicateur sera considéré comme non calculé
      return(false);
     }
//--- tout a réussi
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- effaçons le graphique à la suppression de l'indicateur
   Comment("");
  }  
