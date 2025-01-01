GlobalVariableDel

Supprime la variable globale du terminal de client.

bool GlobalVariableDel(

string name

);

Paramètres

name

[in] Le nom de la variable globale.

La valeur rendue

A l'effacement réussi la fonction rend true, autrement rend false. Pour recevoir l'information sur l'erreur, il est nécessaire d'appeler la fonction GetLastError().

Note

Les variables globales existent dans le terminal de client les 4 semaines dès le moment du dernier appel, après cela elles se suppriment automatiquement.