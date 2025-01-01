DocumentationSections
Référence MQL5Utilisation de bases de donnéesDatabaseColumnType 

DatabaseColumnType

Retourne le type d'une colonne par son numéro.

ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE  DatabaseColumnType(
   int  request,     // handle de la requête retourné par DatabasePrepare
   int  column       // indice de la colonne dans la requête
   );

Paramètres

request

[in]  Handle de la requête retourné par DatabasePrepare().

column

[in]  Indice de la colonne dans la requête. La numérotation des champs démarre à 0 et ne peut pas être supérieure à DatabaseColumnsCount() - 1.

Valeur de Retour

Retourne le type de la colonne dans l'énumération ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE. Pour obtenir le code d'erreur, utilisez GetLastError(), les réponses possibles sont :

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — handle invalide de la requête ;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)  — l'indice de 'colunne' est supérieur à DatabaseColumnsCount() -1.

Note

La valeur ne peut être obtenue que si au moins un appel à DatabaseRead() a été fait auparavant pour 'request'.

ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE

ID

Description

DATABASE_FIELD_TYPE_INVALID

Erreur lors de l'obtention du type, le code d'erreur peut être obtenu en utilisant int GetLastError()

DATABASE_FIELD_TYPE_INTEGER

Type integer

DATABASE_FIELD_TYPE_FLOAT

Type réel

DATABASE_FIELD_TYPE_TEXT

Type string

DATABASE_FIELD_TYPE_BLOB

Type binaire

DATABASE_FIELD_TYPE_NULL

Type spécial NULL

Voir aussi

DatabasePrepare, DatabaseColumnsCount, DatabaseColumnName