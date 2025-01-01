DatabaseColumnType

Retourne le type d'une colonne par son numéro.

ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE DatabaseColumnType(

int request,

int column

);

Paramètres

request

[in] Handle de la requête retourné par DatabasePrepare().

column

[in] Indice de la colonne dans la requête. La numérotation des champs démarre à 0 et ne peut pas être supérieure à DatabaseColumnsCount() - 1.

Valeur de Retour

Retourne le type de la colonne dans l'énumération ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE. Pour obtenir le code d'erreur, utilisez GetLastError(), les réponses possibles sont :

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — handle invalide de la requête ;

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) — l'indice de 'colunne' est supérieur à DatabaseColumnsCount() -1.

Note

La valeur ne peut être obtenue que si au moins un appel à DatabaseRead() a été fait auparavant pour 'request'.

ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE

ID Description DATABASE_FIELD_TYPE_INVALID Erreur lors de l'obtention du type, le code d'erreur peut être obtenu en utilisant int GetLastError() DATABASE_FIELD_TYPE_INTEGER Type integer DATABASE_FIELD_TYPE_FLOAT Type réel DATABASE_FIELD_TYPE_TEXT Type string DATABASE_FIELD_TYPE_BLOB Type binaire DATABASE_FIELD_TYPE_NULL Type spécial NULL

Voir aussi

DatabasePrepare, DatabaseColumnsCount, DatabaseColumnName