Type String

Le type string est utilisé pour stocker des chaînes de caractères. Une chaîne de caractères est une suite de caractères au format Unicode avec un zéro terminal à la fin. Une chaîne de caractères constante peut être affectée à une variable de chaîne de caractères. Une chaîne de caractères constante est une suite de caractères Unicode entourée de double guillemets : "Ceci est une chaîne de caractères constante".

Si vous avez besoin d'inclure un double guillemets dans une chaîne de caractères, il faut utiliser le caractère backslash (\) juste avant le caractère. Toute constante de caractère spéciale peut être écrite dans une chaîne si un backslash (\) est placé juste devant.

Exemples :

string svar="Ceci est une chaîne de caractères";

string svar2=StringSubstr(svar,0,4);

Print("Symbole copyright\t\x00A9");

FileWrite(handle,"Cette chaîne de caractères contient un symbole nouvelle ligne

");

string MT5path="C:\\Program Files\\MetaTrader 5";

Pour rendre le code source lisible, les longues chaînes de caractères constantes peuvent être découpées en plusieurs parties sans opération d'addition. Pendant la compilation, ces parties seront assemblées en une seule longue chaîne de caractères :

//--- Déclare une longue chaîne de caractères

string HTML_head="<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\""

" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">

"

"<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">

"

"<head>

"

"<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />

"

"<title>Rapport des Opérations de Trading</title>

"

"</head>";

//--- Ecrit les chaînes de caractères dans le journal

Print(HTML_head);

}

