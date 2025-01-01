- DatabaseOpen
DatabaseColumnName
Retourne le nom d'une colonne par son numéro.
|
bool DatabaseColumnName(
Paramètres
request
[in] Handle de la requête retourné par DatabasePrepare().
column
[in] Indice de la colonne dans la requête. La numérotation des champs démarre à 0 et ne peut pas être supérieure à DatabaseColumnsCount() - 1.
name
[out] Variable pour écrire le nom de la colonne.
Valeur de Retour
Retourne true en cas de succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, utilisez GetLastError(), les réponses possibles sont :
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — handle invalide de la requête ;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) — l'indice de 'colunne' est supérieur à DatabaseColumnsCount() -1.
Note
La valeur ne peut être obtenue que si au moins un appel à DatabaseRead() a été fait auparavant pour 'request'.
