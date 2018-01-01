//+------------------------------------------------------------------+

//| OnTester_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "EA exemple avec la fonction OnTester()"

#property description "Comme critère d'optimisation personnalisé, "

#property description "le rapport de la régression linéaire du graphique du solde"

#property description "divisé par l'erreur quadratique moyenne est retourné"

//--- inclut la classe pour les opérations de trading

#include <Trade\Trade.mqh>

//--- paramètres d'entrée de l'EA

input double Lots = 0.1; // Volume

input int Slippage = 10; // Slippage autorisé

input int MovingPeriod = 80; // Période de la moyenne mobile

input int MovingShift = 6; // Décalage de la moyenne mobile

//--- variables globales

int IndicatorHandle=0; // handle de l'indicateur

bool IsHedging=false; // flag pour le compte

CTrade trade; // pour effectuer les opérations de trading

//---

#define EA_MAGIC 18052018

//+------------------------------------------------------------------+

//| Vérifie les conditions d'ouverture de position |

//+------------------------------------------------------------------+

void CheckForOpen(void)

{

MqlRates rt[2];

//--- ne trade qu'au début d'une nouvelle barre

if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)

{

Print("Echec de CopyRates avec ",_Symbol,", aucun historique");

return;

}

//--- volume du tick

if(rt[1].tick_volume>1)

return;

//--- valeurs de la moyenne mobile

double ma[1];

if(CopyBuffer(IndicatorHandle,0,1,1,ma)!=1)

{

Print("Echec de CopyBuffer de iMA, aucune données");

return;

}

//--- vérifie la présence d'un signal

ENUM_ORDER_TYPE signal=WRONG_VALUE;

//--- la bougie a ouvert plus haut, mais a fermé en dessous de la moyenne mobile

if(rt[0].open>ma[0] && rt[0].close<ma[0])

signal=ORDER_TYPE_BUY; // signal d'achat

else // bougie ouverte en dessous mais fermée au-dessus de la moyenne mobile

{

if(rt[0].open<ma[0] && rt[0].close>ma[0])

signal=ORDER_TYPE_SELL;// signal de vente

}

//--- vérifications supplémentaires

if(signal!=WRONG_VALUE)

{

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)

{

double price=SymbolInfoDouble(_Symbol,signal==ORDER_TYPE_SELL ? SYMBOL_BID:SYMBOL_ASK);

trade.PositionOpen(_Symbol,signal,Lots,price,0,0);

}

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Vérifie les conditions de fermeture de position |

//+------------------------------------------------------------------+

void CheckForClose(void)

{

MqlRates rt[2];

//--- ne trade qu'au début d'une nouvelle barre

if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)

{

Print("Echec de CopyRates avec ",_Symbol,", aucun historique");

return;

}

if(rt[1].tick_volume>1)

return;

//--- valeurs de la moyenne mobile

double ma[1];

if(CopyBuffer(IndicatorHandle,0,1,1,ma)!=1)

{

Print("Echec de CopyBuffer de iMA, aucune données");

return;

}

//--- la position a déjà été sélectionnée auparavant avec PositionSelect()

bool signal=false;

long type=PositionGetInteger(POSITION_TYPE);

//--- la bougie a ouvert plus haut, mais a fermé en dessous de la moyenne mobile - fermeture d'une position courte

if(type==(long)POSITION_TYPE_SELL && rt[0].open>ma[0] && rt[0].close<ma[0])

signal=true;

//--- la bougie a ouvert plus bas, mais a fermé au-dessus de la moyenne mobile - fermeture d'une position longue

if(type==(long)POSITION_TYPE_BUY && rt[0].open<ma[0] && rt[0].close>ma[0])

signal=true;

//--- vérifications supplémentaires

if(signal)

{

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)

trade.PositionClose(_Symbol,Slippage);

}

//---

}

//+-------------------------------------------------------------------+

//| Sélectionne une position suivant le compte: Netting ou Hedging |

//+-------------------------------------------------------------------+

bool SelectPosition()

{

bool res=false;

//--- sélectionne une position pour un compte de type Hedging

if(IsHedging)

{

uint total=PositionsTotal();

for(uint i=0; i<total; i++)

{

string position_symbol=PositionGetSymbol(i);

if(_Symbol==position_symbol && EA_MAGIC==PositionGetInteger(POSITION_MAGIC))

{

res=true;

break;

}

}

}

//--- sélectionne une position pour un compte de type Netting

else

{

if(!PositionSelect(_Symbol))

return(false);

else

return(PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)==EA_MAGIC); //---vérifie le numéro magique

}

//--- résultat de l'exécution

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'initialisation de l'expert |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit(void)

{

//--- définit le type de trading : Netting ou Hedging

IsHedging=((ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);

//--- initialise un objet pour le contrôle correct de la position

trade.SetExpertMagicNumber(EA_MAGIC);

trade.SetMarginMode();

trade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());

trade.SetDeviationInPoints(Slippage);

//--- crée l'indicateur de la moyenne mobile

IndicatorHandle=iMA(_Symbol,_Period,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);

if(IndicatorHandle==INVALID_HANDLE)

{

printf("Erreur lors de la création de l'indicateur iMA");

return(INIT_FAILED);

}

//--- ok

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de tick de l'Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick(void)

{

//--- si une position est déjà ouverte, vérifie la condition de fermeture

if(SelectPosition())

CheckForClose();

// vérifie la position d'ouverture de position

CheckForOpen();

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de test |

//+------------------------------------------------------------------+

double OnTester()

{

//--- valeur d'optimisation du critère personnalisé

double ret=0.0;

//--- récupère les résultats du trade dans le tableau

double array[];

double trades_volume;

GetTradeResultsToArray(array,trades_volume);

int trades=ArraySize(array);

//--- s'il y a moins de 10 trades, le test ne donne aucun résultat positif

if(trades<10)

return (0);

//--- résultat moyen par trade

double average_pl=0;

for(int i=0;i<ArraySize(array);i++)

average_pl+=array[i];

average_pl/=trades;

//--- affiche le message pour le mode de test simple

if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER) && !MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION))

PrintFormat("%s: Trades=%d, Profit moyen=%.2f",__FUNCTION__,trades,average_pl);

//--- calcul des ratios de régression linéaire pour le graphique du profit

double a,b,std_error;

double chart[];

if(!CalculateLinearRegression(array,chart,a,b))

return (0);

//--- calcule l'erreur de la déviation du graphique depuis la ligne de régression

if(!CalculateStdError(chart,a,b,std_error))

return (0);

//--- calcule le ratio des bénéfices tendanciels sur l'écart type

ret=(std_error == 0.0) ? a*trades : a*trades/std_error;

//--- retourne la valeur du critère personnalisé d'optimisation

return(ret);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Récupère le tableau des profits/pertes des transactions |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetTradeResultsToArray(double &pl_results[],double &volume)

{

//--- demande l'historique de trading complet

if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()))

return (false);

uint total_deals=HistoryDealsTotal();

volume=0;

//--- définit la taille initiale du tableau avec une marge - par le nombre de transactions dans l'historique

ArrayResize(pl_results,total_deals);

//--- compteur de transactions qui fixe le résultat de trading - perte ou profit

int counter=0;

ulong ticket_history_deal=0;

//--- parcours toutes les transactions

for(uint i=0;i<total_deals;i++)

{

//--- sélectionne une transaction

if((ticket_history_deal=HistoryDealGetTicket(i))>0)

{

ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry =(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(ticket_history_deal,DEAL_ENTRY);

long deal_type =HistoryDealGetInteger(ticket_history_deal,DEAL_TYPE);

double deal_profit =HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal,DEAL_PROFIT);

double deal_volume =HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal,DEAL_VOLUME);

//--- nous ne sommes intéressés que dans les opérations de trading

if((deal_type!=DEAL_TYPE_BUY) && (deal_type!=DEAL_TYPE_SELL))

continue;

//--- seules les transactions fixent les pertes/profits

if(deal_entry!=DEAL_ENTRY_IN)

{

//--- écrit le résultat de trading dans le tableau et augmente le compteur de transactions

pl_results[counter]=deal_profit;

volume+=deal_volume;

counter++;

}

}

}

//--- définit la taille finale du tableau

ArrayResize(pl_results,counter);

return (true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Calcule la régression linéaire y=a*x+b |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CalculateLinearRegression(double &change[],double &chartline[],

double &a_coef,double &b_coef)

{

//--- vérifie la suffisance des données

if(ArraySize(change)<3)

return (false);

//--- crée un tableau du graphique avec une accumulation

int N=ArraySize(change);

ArrayResize(chartline,N);

chartline[0]=change[0];

for(int i=1;i<N;i++)

chartline[i]=chartline[i-1]+change[i];

//--- calcule maintenant les ratios de régression

double x=0,y=0,x2=0,xy=0;

for(int i=0;i<N;i++)

{

x=x+i;

y=y+chartline[i];

xy=xy+i*chartline[i];

x2=x2+i*i;

}

a_coef=(N*xy-x*y)/(N*x2-x*x);

b_coef=(y-a_coef*x)/N;

//---

return (true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Calculer l'erreur d'écart quadratique moyen pour a et b spécifiés|

//+------------------------------------------------------------------+

bool CalculateStdError(double &data[],double a_coef,double b_coef,double &std_err)

{

//--- somme des carrés d'erreur

double error=0;

int N=ArraySize(data);

if(N<=2)

return (false);

for(int i=0;i<N;i++)

error+=MathPow(a_coef*i+b_coef-data[i],2);

std_err=MathSqrt(error/(N-2));

//---

return (true);

}