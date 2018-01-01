|
//+------------------------------------------------------------------+
//| OnTester_Sample.mq5 |
//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "EA exemple avec la fonction OnTester()"
#property description "Comme critère d'optimisation personnalisé, "
#property description "le rapport de la régression linéaire du graphique du solde"
#property description "divisé par l'erreur quadratique moyenne est retourné"
//--- inclut la classe pour les opérations de trading
#include <Trade\Trade.mqh>
//--- paramètres d'entrée de l'EA
input double Lots = 0.1; // Volume
input int Slippage = 10; // Slippage autorisé
input int MovingPeriod = 80; // Période de la moyenne mobile
input int MovingShift = 6; // Décalage de la moyenne mobile
//--- variables globales
int IndicatorHandle=0; // handle de l'indicateur
bool IsHedging=false; // flag pour le compte
CTrade trade; // pour effectuer les opérations de trading
//---
#define EA_MAGIC 18052018
//+------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie les conditions d'ouverture de position |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForOpen(void)
{
MqlRates rt[2];
//--- ne trade qu'au début d'une nouvelle barre
if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)
{
Print("Echec de CopyRates avec ",_Symbol,", aucun historique");
return;
}
//--- volume du tick
if(rt[1].tick_volume>1)
return;
//--- valeurs de la moyenne mobile
double ma[1];
if(CopyBuffer(IndicatorHandle,0,1,1,ma)!=1)
{
Print("Echec de CopyBuffer de iMA, aucune données");
return;
}
//--- vérifie la présence d'un signal
ENUM_ORDER_TYPE signal=WRONG_VALUE;
//--- la bougie a ouvert plus haut, mais a fermé en dessous de la moyenne mobile
if(rt[0].open>ma[0] && rt[0].close<ma[0])
signal=ORDER_TYPE_BUY; // signal d'achat
else // bougie ouverte en dessous mais fermée au-dessus de la moyenne mobile
{
if(rt[0].open<ma[0] && rt[0].close>ma[0])
signal=ORDER_TYPE_SELL;// signal de vente
}
//--- vérifications supplémentaires
if(signal!=WRONG_VALUE)
{
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)
{
double price=SymbolInfoDouble(_Symbol,signal==ORDER_TYPE_SELL ? SYMBOL_BID:SYMBOL_ASK);
trade.PositionOpen(_Symbol,signal,Lots,price,0,0);
}
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie les conditions de fermeture de position |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForClose(void)
{
MqlRates rt[2];
//--- ne trade qu'au début d'une nouvelle barre
if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)
{
Print("Echec de CopyRates avec ",_Symbol,", aucun historique");
return;
}
if(rt[1].tick_volume>1)
return;
//--- valeurs de la moyenne mobile
double ma[1];
if(CopyBuffer(IndicatorHandle,0,1,1,ma)!=1)
{
Print("Echec de CopyBuffer de iMA, aucune données");
return;
}
//--- la position a déjà été sélectionnée auparavant avec PositionSelect()
bool signal=false;
long type=PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
//--- la bougie a ouvert plus haut, mais a fermé en dessous de la moyenne mobile - fermeture d'une position courte
if(type==(long)POSITION_TYPE_SELL && rt[0].open>ma[0] && rt[0].close<ma[0])
signal=true;
//--- la bougie a ouvert plus bas, mais a fermé au-dessus de la moyenne mobile - fermeture d'une position longue
if(type==(long)POSITION_TYPE_BUY && rt[0].open<ma[0] && rt[0].close>ma[0])
signal=true;
//--- vérifications supplémentaires
if(signal)
{
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)
trade.PositionClose(_Symbol,Slippage);
}
//---
}
//+-------------------------------------------------------------------+
//| Sélectionne une position suivant le compte: Netting ou Hedging |
//+-------------------------------------------------------------------+
bool SelectPosition()
{
bool res=false;
//--- sélectionne une position pour un compte de type Hedging
if(IsHedging)
{
uint total=PositionsTotal();
for(uint i=0; i<total; i++)
{
string position_symbol=PositionGetSymbol(i);
if(_Symbol==position_symbol && EA_MAGIC==PositionGetInteger(POSITION_MAGIC))
{
res=true;
break;
}
}
}
//--- sélectionne une position pour un compte de type Netting
else
{
if(!PositionSelect(_Symbol))
return(false);
else
return(PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)==EA_MAGIC); //---vérifie le numéro magique
}
//--- résultat de l'exécution
return(res);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction d'initialisation de l'expert |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
{
//--- définit le type de trading : Netting ou Hedging
IsHedging=((ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);
//--- initialise un objet pour le contrôle correct de la position
trade.SetExpertMagicNumber(EA_MAGIC);
trade.SetMarginMode();
trade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());
trade.SetDeviationInPoints(Slippage);
//--- crée l'indicateur de la moyenne mobile
IndicatorHandle=iMA(_Symbol,_Period,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
if(IndicatorHandle==INVALID_HANDLE)
{
printf("Erreur lors de la création de l'indicateur iMA");
return(INIT_FAILED);
}
//--- ok
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de tick de l'Expert |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(void)
{
//--- si une position est déjà ouverte, vérifie la condition de fermeture
if(SelectPosition())
CheckForClose();
// vérifie la position d'ouverture de position
CheckForOpen();
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de test |
//+------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
{
//--- valeur d'optimisation du critère personnalisé
double ret=0.0;
//--- récupère les résultats du trade dans le tableau
double array[];
double trades_volume;
GetTradeResultsToArray(array,trades_volume);
int trades=ArraySize(array);
//--- s'il y a moins de 10 trades, le test ne donne aucun résultat positif
if(trades<10)
return (0);
//--- résultat moyen par trade
double average_pl=0;
for(int i=0;i<ArraySize(array);i++)
average_pl+=array[i];
average_pl/=trades;
//--- affiche le message pour le mode de test simple
if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER) && !MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION))
PrintFormat("%s: Trades=%d, Profit moyen=%.2f",__FUNCTION__,trades,average_pl);
//--- calcul des ratios de régression linéaire pour le graphique du profit
double a,b,std_error;
double chart[];
if(!CalculateLinearRegression(array,chart,a,b))
return (0);
//--- calcule l'erreur de la déviation du graphique depuis la ligne de régression
if(!CalculateStdError(chart,a,b,std_error))
return (0);
//--- calcule le ratio des bénéfices tendanciels sur l'écart type
ret=(std_error == 0.0) ? a*trades : a*trades/std_error;
//--- retourne la valeur du critère personnalisé d'optimisation
return(ret);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Récupère le tableau des profits/pertes des transactions |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetTradeResultsToArray(double &pl_results[],double &volume)
{
//--- demande l'historique de trading complet
if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()))
return (false);
uint total_deals=HistoryDealsTotal();
volume=0;
//--- définit la taille initiale du tableau avec une marge - par le nombre de transactions dans l'historique
ArrayResize(pl_results,total_deals);
//--- compteur de transactions qui fixe le résultat de trading - perte ou profit
int counter=0;
ulong ticket_history_deal=0;
//--- parcours toutes les transactions
for(uint i=0;i<total_deals;i++)
{
//--- sélectionne une transaction
if((ticket_history_deal=HistoryDealGetTicket(i))>0)
{
ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry =(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(ticket_history_deal,DEAL_ENTRY);
long deal_type =HistoryDealGetInteger(ticket_history_deal,DEAL_TYPE);
double deal_profit =HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal,DEAL_PROFIT);
double deal_volume =HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal,DEAL_VOLUME);
//--- nous ne sommes intéressés que dans les opérations de trading
if((deal_type!=DEAL_TYPE_BUY) && (deal_type!=DEAL_TYPE_SELL))
continue;
//--- seules les transactions fixent les pertes/profits
if(deal_entry!=DEAL_ENTRY_IN)
{
//--- écrit le résultat de trading dans le tableau et augmente le compteur de transactions
pl_results[counter]=deal_profit;
volume+=deal_volume;
counter++;
}
}
}
//--- définit la taille finale du tableau
ArrayResize(pl_results,counter);
return (true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calcule la régression linéaire y=a*x+b |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CalculateLinearRegression(double &change[],double &chartline[],
double &a_coef,double &b_coef)
{
//--- vérifie la suffisance des données
if(ArraySize(change)<3)
return (false);
//--- crée un tableau du graphique avec une accumulation
int N=ArraySize(change);
ArrayResize(chartline,N);
chartline[0]=change[0];
for(int i=1;i<N;i++)
chartline[i]=chartline[i-1]+change[i];
//--- calcule maintenant les ratios de régression
double x=0,y=0,x2=0,xy=0;
for(int i=0;i<N;i++)
{
x=x+i;
y=y+chartline[i];
xy=xy+i*chartline[i];
x2=x2+i*i;
}
a_coef=(N*xy-x*y)/(N*x2-x*x);
b_coef=(y-a_coef*x)/N;
//---
return (true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculer l'erreur d'écart quadratique moyen pour a et b spécifiés|
//+------------------------------------------------------------------+
bool CalculateStdError(double &data[],double a_coef,double b_coef,double &std_err)
{
//--- somme des carrés d'erreur
double error=0;
int N=ArraySize(data);
if(N<=2)
return (false);
for(int i=0;i<N;i++)
error+=MathPow(a_coef*i+b_coef-data[i],2);
std_err=MathSqrt(error/(N-2));
//---
return (true);
}