DocumentationSections
Référence MQL5Utilisation de DirectXDXPrimiveTopologySet 

DXPrimiveTopologySet

Définit le type des primitives du rendu en utilisant DXDrawIndexed().

bool  DXPrimiveTopologySet(
   int                         context,                // handle du contexte graphique
   ENUM_DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY  primitive_topology      // type de primitive
   );

Paramètres

context

[in]  Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().

primitive_topology

[in]  Une valeur de l'énumération ENUM_DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().

ENUM_DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY

ID

Valeur

Correspondance dans D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_POINTLIST

1

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_POINTLIST

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST

2

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP

3

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST

4

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP

5

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST_ADJ

6

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST_ADJ

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP_ADJ

7

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP_ADJ

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST_ADJ

8

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST_ADJ

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP_ADJ

9

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP_ADJ