initialize

Établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5. Il existe trois options d'appel.

Appel sans paramètres. Le terminal de connexion est trouvé automatiquement.

initialize()

Appel spécifiant le chemin d'accès au terminal MetaTrader 5 auquel nous voulons nous connecter.

initialize(

path

)

Appel en spécifiant le chemin et les paramètres du compte de trading.

initialize(

path,

login=LOGIN,

password="PASSWORD",

server="SERVER",

timeout=TIMEOUT,

portable=False

)

Paramètres

path

[in] Chemin d'accès au fichier metatrader.exe ou metatrader64.exe. Paramètre sans nom facultatif. Il est indiqué en premier sans nom de paramètre. Si le chemin n'est pas spécifié, le module tente de trouver le fichier exécutable par lui-même.

login=LOGIN

[in] Numéro du compte de trading. Paramètre nommé facultatif. S'il n'est pas spécifié, le dernier compte de trading est utilisé.

password="PASSWORD"

[in] Mot de passe du compte de trading. Paramètre nommé facultatif. Si le mot de passe n'est pas défini, le mot de passe d'un compte de trading spécifié enregistré dans la base de données du terminal est appliqué automatiquement.

server="SERVER"

[in] Nom du serveur de trading. Paramètre nommé facultatif. Si le serveur n'est pas défini, le serveur d'un compte de trading spécifié enregistré dans la base de données du terminal est appliqué automatiquement.

timeout=TIMEOUT

[in] Délai d'expiration de la connexion en millisecondes. Paramètre nommé facultatif. S'il n'est pas spécifié, la valeur de 60 000 (60 secondes) est appliquée.

portable=False

[in] Flag du lancement du terminal en mode portable. Paramètre nommé facultatif. S'il n'est pas spécifié, la valeur False est utilisée.

Valeur de Retour

Renvoie True en cas de connexion réussie au terminal MetaTrader 5, sinon - False.

Note

Si nécessaire, le terminal MetaTrader 5 est lancé pour établir la connexion lors de l'exécution de l'appel initialize().

Exemple :

import MetaTrader5 as mt5

# affiche les données sur le package MetaTrader 5

print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)

print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)



# établit une connexion MetaTrader 5 à un compte de trading spécifié

if not mt5.initialize(login=25115284, server="MetaQuotes-Demo",password="4zatlbqx"):

print("initialize () a échoué, code d'erreur =",mt5.last_error())

quit()



# affiche les données sur l'état de la connexion, le nom du serveur et le compte de trading

print(mt5.terminal_info())

# affiche les données sur la version de MetaTrader 5

print(mt5.version())



# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()

Voir aussi

shutdown, terminal_info, version