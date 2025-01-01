- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
initialize
Établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5. Il existe trois options d'appel.
Appel sans paramètres. Le terminal de connexion est trouvé automatiquement.
|
initialize()
Appel spécifiant le chemin d'accès au terminal MetaTrader 5 auquel nous voulons nous connecter.
|
initialize(
Appel en spécifiant le chemin et les paramètres du compte de trading.
|
initialize(
Paramètres
path
[in] Chemin d'accès au fichier metatrader.exe ou metatrader64.exe. Paramètre sans nom facultatif. Il est indiqué en premier sans nom de paramètre. Si le chemin n'est pas spécifié, le module tente de trouver le fichier exécutable par lui-même.
login=LOGIN
[in] Numéro du compte de trading. Paramètre nommé facultatif. S'il n'est pas spécifié, le dernier compte de trading est utilisé.
password="PASSWORD"
[in] Mot de passe du compte de trading. Paramètre nommé facultatif. Si le mot de passe n'est pas défini, le mot de passe d'un compte de trading spécifié enregistré dans la base de données du terminal est appliqué automatiquement.
server="SERVER"
[in] Nom du serveur de trading. Paramètre nommé facultatif. Si le serveur n'est pas défini, le serveur d'un compte de trading spécifié enregistré dans la base de données du terminal est appliqué automatiquement.
timeout=TIMEOUT
[in] Délai d'expiration de la connexion en millisecondes. Paramètre nommé facultatif. S'il n'est pas spécifié, la valeur de 60 000 (60 secondes) est appliquée.
portable=False
[in] Flag du lancement du terminal en mode portable. Paramètre nommé facultatif. S'il n'est pas spécifié, la valeur False est utilisée.
Valeur de Retour
Renvoie True en cas de connexion réussie au terminal MetaTrader 5, sinon - False.
Note
Si nécessaire, le terminal MetaTrader 5 est lancé pour établir la connexion lors de l'exécution de l'appel initialize().
Exemple :
|
import MetaTrader5 as mt5
Voir aussi