SocketTimeouts

Définit les timeouts pour recevoir et envoyer des données sur une socket système

bool SocketTimeouts(

int socket,

uint timeout_send_ms,

uint timeout_receive_ms

);

Paramètres

socket

[in] Handle de la socket retournée par la fonction SocketCreate. Lorsqu'un handle incorrect est passé, l'erreur 5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE) est écrite dans _LastError.

timeout_send_ms

[in] Timeout d'envoi des données en millisecondes.

timeout_receive_ms

[in] Timeout d'obtention des données en millisecondes.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.

Note

Ne confondez pas les timeouts des objets systèmes avec ceux définis lors de la lecture des données via SocketRead. SocketTimeout définit les timeouts une seule fois pour une socket dans le système d'exploitation. Ces timeouts sont appliqués à toutes les fonctions pour la lecture et l'envoi des données via cette socket. Dans SocketRead, le timeout est défini pour une certaine opération de lecture des données.

La fonction ne peut être appelée que depuis les Expert Advisors et les scripts, puisqu'ils sont exécutés dans leurs propres threads d'exécution. Si elle est appelée depuis un indicateur, GetLastError() retourne l'erreur 4014 — "Function is not allowed for call".

Exemple :