StringAdd

Ajoute la chaîne selon la place indiquée par la sous-chaîne.

bool  StringAdd(
   string&  string_var,        // chaîne, à qui est ajouté
   string   add_substring      // chaîne ajoutée
   );

Paramètres

string_var

[in][out]  La chaîne, qui sera complétée.

add_substring

[in]  La chaîne,  qui sera ajoutée à la fin de la ligne initiale.

La valeur rendue

En cas de l'exécution fructueuse rend true, autrement false.Pour la réception du code de l'erreur il faut appeler la fonction GetLastError().

Exemple:

void OnStart()
  {
   long length=1000000;
   string a="a",b="b",c;
//--- premier moyen
   uint start=GetTickCount(),stop;
   long i;
   for(i=0;i<length;i++)
     {
      c=a+b;
     }
   stop=GetTickCount();
   Print("time for 'c = a + b' = ",(stop-start)," milliseconds, i = ",i);
 
//--- deuxième moyen
   start=GetTickCount();
   for(i=0;i<length;i++)
     {
      StringAdd(a,b);
     }
   stop=GetTickCount();
   Print("time for 'StringAdd(a,b)' = ",(stop-start)," milliseconds, i = ",i);
 
//--- troisième moyen
   start=GetTickCount();
   a="a"// initialisons de nouveau la variable a
   for(i=0;i<length;i++)
     {
      StringConcatenate(c,a,b);
     }
   stop=GetTickCount();
   Print("time for 'StringConcatenate(c,a,b)' = ",(stop-start)," milliseconds, i = ",i);
  }

Voir aussi

