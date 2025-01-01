- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringAdd
Ajoute la chaîne selon la place indiquée par la sous-chaîne.
|
bool StringAdd(
Paramètres
string_var
[in][out] La chaîne, qui sera complétée.
add_substring
[in] La chaîne, qui sera ajoutée à la fin de la ligne initiale.
La valeur rendue
En cas de l'exécution fructueuse rend true, autrement false.Pour la réception du code de l'erreur il faut appeler la fonction GetLastError().
Exemple:
|
void OnStart()
Voir aussi