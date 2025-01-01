StringAdd

Ajoute la chaîne selon la place indiquée par la sous-chaîne.

bool StringAdd(

string& string_var,

string add_substring

);

Paramètres

string_var

[in][out] La chaîne, qui sera complétée.

add_substring

[in] La chaîne, qui sera ajoutée à la fin de la ligne initiale.

La valeur rendue

En cas de l'exécution fructueuse rend true, autrement false.Pour la réception du code de l'erreur il faut appeler la fonction GetLastError().

Exemple:

void OnStart()

{

long length=1000000;

string a="a",b="b",c;

//--- premier moyen

uint start=GetTickCount(),stop;

long i;

for(i=0;i<length;i++)

{

c=a+b;

}

stop=GetTickCount();

Print("time for 'c = a + b' = ",(stop-start)," milliseconds, i = ",i);



//--- deuxième moyen

start=GetTickCount();

for(i=0;i<length;i++)

{

StringAdd(a,b);

}

stop=GetTickCount();

Print("time for 'StringAdd(a,b)' = ",(stop-start)," milliseconds, i = ",i);



//--- troisième moyen

start=GetTickCount();

a="a"; // initialisons de nouveau la variable a

for(i=0;i<length;i++)

{

StringConcatenate(c,a,b);

}

stop=GetTickCount();

Print("time for 'StringConcatenate(c,a,b)' = ",(stop-start)," milliseconds, i = ",i);

}

Voir aussi

