SignalSubscribe

Souscrit au signal de trading.

bool SignalSubscribe(

long signal_id

);

Paramètres

signal_id

[in] Identifiant du signal.

Valeur de Retour

Retourne vrai si l'abonnement réussi, sinon retourne faux. Pour en savoir plus au sujet de l'erreur, appeller la fonction GetLastError().