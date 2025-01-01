DocumentationSections
Référence MQL5Signaux de TradingSignalSubscribe 

SignalSubscribe

Souscrit au signal de trading.

bool  SignalSubscribe(
   long     signal_id     // identifiant du signal
   );

Paramètres

signal_id

[in]  Identifiant du signal.

Valeur de Retour

Retourne vrai si l'abonnement réussi, sinon retourne faux. Pour en savoir plus au sujet de l'erreur, appeller la fonction GetLastError().