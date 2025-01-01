Référence MQL5Signaux de TradingSignalSubscribe
SignalSubscribe
Souscrit au signal de trading.
|
bool SignalSubscribe(
Paramètres
signal_id
[in] Identifiant du signal.
Valeur de Retour
Retourne vrai si l'abonnement réussi, sinon retourne faux. Pour en savoir plus au sujet de l'erreur, appeller la fonction GetLastError().