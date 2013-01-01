- FileSelectDialog
FileWriteString
Inscrit au fichier comme BIN, CSV ou TXT la valeur du paramètre du type string de la position courante du pointeur de fichier. A l'enregistrement au fichier comme CSV ou TXT, si dans la ligne il y a un symbole '\n' (LF) sans symbole précédant '\r' (CR), devant le symbole '\n' on écrit le symbole manquant '\r'.
uint FileWriteString(
Paramètres
file_handle
[in] Le descripteur de fichier rendu par la fonction FileOpen().
text_string
[in] La chaîne.
length=-1
[in] Le nombre de caractères, qu'il faut enregistrer. Le paramètre est nécessaire à l'enregistrement de la chaîne au fichier du type BIN. Si la taille n'est pas indiqué, s'inscrit toute la chaîne sans le 0 terminant. Si la taille indiquée est plus petite que la longueur de la chaîne, on s'inscrit toute la chaîne sans le 0 terminant. Si on indique la taille plus que la longueur de la chaîne, la chaîne s'enregistre par le nombre correspondant de zéros. Pour les fichiers comme CSV et TXT ce paramètre est ignoré et la ligne est enregistrée entièrement.
La valeur rendue
En cas du succès la fonction rend le nombre inscrit des bytes. L'indicateur de fichier se déplace sur le même nombre de bytes.
Note
Il faut avoir en vue que pendant l'enregistrement au fichier ouvert avec le drapeau FILE_UNICODE (ou sans le drapeau FILE_ANSI), le nombre inscrit de bytes sera au 2 fois plus de nombre de caractères inscrits de la chaîne. A l'enregistrement au fichier ouvert avec le drapeau FILE_ANSI, le nombre de bytes enregistrés coïncidera avec le nombre de caractères inscrits de la chaîne.
Exemple:
//+------------------------------------------------------------------+
Voir aussi