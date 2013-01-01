//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWriteString.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- montrons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script

#property script_show_inputs

//--- les paramètres pour la réception des données du terminal

input string InpSymbolName="EURUSD"; // la paire de devise

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // le temps trame

input int InpMAPeriod=14; // la période de la moyenne glissant

input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // le type du prix

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // la date du commencement du copiage des données

//--- les paramètres pour l'enregistrement des données au fichier

input string InpFileName="RSI.csv"; // le nom du fichier

input string InpDirectoryName="Data"; // le nom du répertoire

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish; // la date de la fin du copiage des données

double rsi_buff[]; // le tableau des valeurs de l'indicateur

datetime date_buff[]; // le tableau des dates de l'indicateur

int rsi_size=0; // la taille des tableaux de l'indicateur

//--- le temps de la fin - courant

date_finish=TimeCurrent();

//--- recevrons le handle de l'indicateur RSI

ResetLastError();

int rsi_handle=iRSI(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpMAPeriod,InpAppliedPrice);

if(rsi_handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- on n'a pas réussi de recevoir le hadle de l'indicateur

PrintFormat("L'erreur de la réception du handle de l'indicateur. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());

return;

}

//---on se trouve dans le cycle, pendant que l'indicateur ne compte pas toutes ses valeurs

while(BarsCalculated(rsi_handle)==-1)

Sleep(10); // le retard pour que l'indicateur puisse de calculer ses valeurs

//--- copions les valeurs de l'indicateur pour la période définie

ResetLastError();

if(CopyBuffer(rsi_handle,0,InpDateStart,date_finish,rsi_buff)==-1)

{

PrintFormat("On n'a pas réussi de copier les valeurs de l'indicateur. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());

return;

}

//--- copions le temps correspondant pour les valeurs de l'indicateur

ResetLastError();

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,date_buff)==-1)

{

PrintFormat("On n'a pas réussi de copier les valeurs du temps. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());

return;

}

//---désallouons la mémoire occupée par l'indicateur

IndicatorRelease(rsi_handle);

//--- recevrons la taille du tampon

rsi_size=ArraySize(rsi_buff);

//--- ouvrirons le fichier pour l'enregistrement des valeurs de l'indicateur (s'il n'existe pas, il sera créé automatiquement)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_ANSI);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("Le fichier %s est ouvert pour l'enregistrement",InpFileName);

PrintFormat("La voie vers le fichier: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- préparerons les variables auxiliaires

string str="";

bool is_formed=false;

//--- écrirons les dates sur les zones de surachat et de survente

for(int i=0;i<rsi_size;i++)

{

//--- la vérification des valeurs de l'indicateur

if(rsi_buff[i]>=70 || rsi_buff[i]<=30)

{

//--- si c'est la première valeur dans cette zone

if(!is_formed)

{

//--- ajoutons la valeur et la date

str=(string)rsi_buff[i]+"\t"+(string)date_buff[i];

is_formed=true;

}

else

str+="\t"+(string)rsi_buff[i]+"\t"+(string)date_buff[i];

//--- le passage à l'itération suivante du cycle

continue;

}

//--- la vérification du drapeau

if(is_formed)

{

//---la ligne est formée, enregistrons au fichier

FileWriteString(file_handle,str+"\r

");

is_formed=false;

}

}

//--- fermons le fichier

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Les données sont enregistrés, le fichier %s est fermé",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Les données sont inscrites, le fichier %s est fermé = %d",InpFileName,GetLastError());

}