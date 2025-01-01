- FileSelectDialog
FileReadString
Lit du fichier la chaîne de la position courante de l'indicateur de fichier.
|
string FileReadString(
Paramètres
file_handle
[in] Le descripteur de fichier rendu par la fonction FileOpen().
length=-1
[in] Le nombre de caractères à lire.
La valeur rendue
La ligne lue (string).
Note
A la lecture du fichier bin il est obligatoire d'indiquer la longueur de la chaîne lue. A la lecture du fichier txt il ne faut pas indiquer la longueur de la chaîne, la chaîne sera lue de la position courante jusqu'au caractère de la conversion de la chaîne "\r\n". A la lecture du fichier csv il ne faut pas indiquer la longueur de la chaîne, la chaîne sera lue de la position actuelle jusqu'au délimiteur le plus proche ou jusqu'au caractère de la fin de la chaîne de texte.
Si le fichier est ouvert avec le drapeau FILE_ANSI,la ligne lue est transformée à Unicode.
Exemple (on utilise le fichier reçu à la suite du travail de l'exemple pour la fonction FileWriteInteger)
|
//--- montrons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script
