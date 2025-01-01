FileReadString

Lit du fichier la chaîne de la position courante de l'indicateur de fichier.

string FileReadString(

int file_handle,

int length=-1

);

Paramètres

file_handle

[in] Le descripteur de fichier rendu par la fonction FileOpen().

length=-1

[in] Le nombre de caractères à lire.

La valeur rendue

La ligne lue (string).

Note

A la lecture du fichier bin il est obligatoire d'indiquer la longueur de la chaîne lue. A la lecture du fichier txt il ne faut pas indiquer la longueur de la chaîne, la chaîne sera lue de la position courante jusqu'au caractère de la conversion de la chaîne "\r

". A la lecture du fichier csv il ne faut pas indiquer la longueur de la chaîne, la chaîne sera lue de la position actuelle jusqu'au délimiteur le plus proche ou jusqu'au caractère de la fin de la chaîne de texte.

Si le fichier est ouvert avec le drapeau FILE_ANSI,la ligne lue est transformée à Unicode.

Exemple (on utilise le fichier reçu à la suite du travail de l'exemple pour la fonction FileWriteInteger)

//--- montrons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script

#property script_show_inputs

//--- les paramètres pour la lecture des données

input string InpFileName="Trend.bin"; // le nom du fichier

input string InpDirectoryName="Data"; // le nom du répertoire

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- ouvrons le fichier

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("Le fichier %s est ouvert pour la lecture",InpFileName);

PrintFormat("La voie vers le fichier: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- les variables auxiliaires

int str_size;

string str;

//---lisons les données du fichier

while(!FileIsEnding(file_handle))

{

//---apprenons combien de symboles sont utilisés pour l'inscription du temps

str_size=FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE);

//--- lisons la chaîne

str=FileReadString(file_handle,str_size);

//--- imprimons la chaîne

PrintFormat(str);

}

//--- fermons le fichier

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Les données sont lues, le fichier %s est fermé",InpFileName);

}

else

PrintFormat("On n' a pas réussi à ouvrir le fichier %s, le code de l'erreur = %d",InpFileName,GetLastError());

}

Voir aussi

Le type string, La conversion des données, FileWriteInteger