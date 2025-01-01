ArraySwap

Intervertit les contenus de deux tableaux dynamiques du même type. Pour les tableaux à plusieurs dimensions, le nombre d'éléments de toutes les dimensions, exceptée la première, doit correspondre.

bool ArraySwap(

void& array1[],

void& array2[]

);

Paramètres

array1[]

[in][out] Tableau de type numérique.

array2[]

[in][out] Tableau de type numérique.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false. Dans ce cas, GetLastError() retourne le code d'erreur ERR_INVALID_ARRAY.

Note

La fonction accepte des tableaux dynamiques du même type et de même dimensions, exceptée pour la première. Pour les types integer, le signe est ignoré, c'est à dire que char==uchar

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du programme |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- tableaux pour stocker les cotations

double source_array[][8];

double dest_array[][8];

MqlRates rates[];

//--- récupère les données des 20 dernières bougies de la période courante

int copied=CopyRates(NULL,0,0,20,rates);

if(copied<=0)

{

PrintFormat("Echec de CopyRates(%s,0,0,20,rates), erreur=%d",

Symbol(),GetLastError());

return;

}

//--- définit la taille du tableau pour correspondre à la quantité de données copiées

ArrayResize(source_array,copied);

//--- remplit le tableau rate_array_1[] avec les données de rates[]

for(int i=0;i<copied;i++)

{

source_array[i][0]=(double)rates[i].time;

source_array[i][1]=rates[i].open;

source_array[i][2]=rates[i].high;

source_array[i][3]=rates[i].low;

source_array[i][4]=rates[i].close;

source_array[i][5]=(double)rates[i].tick_volume;

source_array[i][6]=(double)rates[i].spread;

source_array[i][7]=(double)rates[i].real_volume;

}

//--- intervertit les données entre les tableaux source_array[] et dest_array[]

if(!ArraySwap(source_array,dest_array))

{

PrintFormat("Echec de ArraySwap(source_array,rate_array_2), code d'erreur=%d",GetLastError());

return;

}

//--- vérifie que le tableau source est à zéro après l'interversion

PrintFormat("ArraySwap() effectué : ArraySize(source_array)=%d",ArraySize(source_array));

//--- affiche les données du tableau destination dest_array[]

ArrayPrint(dest_array);

}

Voir aussi

ArrayCopy, ArrayFill, ArrayRange, ArrayIsDynamic