ArraySwap
Intervertit les contenus de deux tableaux dynamiques du même type. Pour les tableaux à plusieurs dimensions, le nombre d'éléments de toutes les dimensions, exceptée la première, doit correspondre.
bool ArraySwap(
Paramètres
array1[]
[in][out] Tableau de type numérique.
array2[]
[in][out] Tableau de type numérique.
Valeur de Retour
Retourne true en cas de succès, sinon false. Dans ce cas, GetLastError() retourne le code d'erreur ERR_INVALID_ARRAY.
Note
La fonction accepte des tableaux dynamiques du même type et de même dimensions, exceptée pour la première. Pour les types integer, le signe est ignoré, c'est à dire que char==uchar
Exemple :
