#property indicator_separate_window

#property indicator_minimum 0

#property indicator_maximum 100

//--- spécifions la démonstration de trois niveaux horizontaux dans la fenêtre séparée de l'indicateur

#property indicator_level1 20

#property indicator_level2 50

#property indicator_level3 80

//---établissons l'épaisseur des niveaux horizontaux

#property indicator_levelwidth 5

//--- établissons la couleur des niveaux horizontaux

#property indicator_levelcolor clrAliceBlue

//--- établissons le style des niveaux horizontaux

#property indicator_levelstyle STYLE_DOT

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- spécifions les descriptions des niveaux horizontaux

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"First Level (index 0)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Second Level (index 1)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Third Level (index 2)");

//--- spécifions le nom court de l'indicateur

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"IndicatorSetInteger() Demo");

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int tick_counter=0;

//--- calculons les ticks

tick_counter++;

//--- établissons les couleurs des niveaux horizontaux en fonction du compteur des ticks

ChangeLevelColor(0,tick_counter,3,6,10); // trois derniers paramètres basculent la couleur

ChangeLevelColor(1,tick_counter,3,6,8);

ChangeLevelColor(2,tick_counter,4,7,9);

//--- changeons les styles des niveaux horizontaux

ChangeLevelStyle(0,tick_counter);

ChangeLevelStyle(1,tick_counter+5);

ChangeLevelStyle(2,tick_counter+15);

//--- recevrons l'épaisseur de la ligne, comme le reste de la division entière du nombre des ticks sur 5

int width=tick_counter%5;

//--- passerons selon tous les niveaux horizontaux et exposerons

for(int l=0;l<3;l++)

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH,l,width+1);

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| établissons la couleur de la ligne horizontale dans la fenêtre séparée de l'indicateur |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLevelColor(int level, // le numéro de la ligne horizontale

int tick_number,// le dividende, le nombre pour la réception du reste de la division

int f_trigger, // le premier diviseur du basculement de la couleur

int s_trigger, // le deuxième diviseur du basculement de la couleur

int t_trigger) // le troisième diviseur du basculement de la couleur

{

static color colors[3]={clrRed,clrBlue,clrGreen};

//--- l'indice de la couleur du tableau colors[]

int index=-1;

//--- calculons le numéro de la couleur du tableau colors [] pour colorier la ligne horizontale

if(tick_number%f_trigger==0)

index=0; // si le nombre tick_number se divise sans reste sur f_trigger

if(tick_number%s_trigger==0)

index=1; // si le nombre tick_number se divise sans reste sur s_trigger

if(tick_number%t_trigger==0)

index=2; // si le nombre tick_number se divise sans reste sur t_trigger

//--- si la couleur est définie, l'établissons

if(index!=-1)

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,level,colors[index]);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| établissons le style de la ligne horizontale dans la fenêtre séparée de l'indicateur |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLevelStyle(int level, // le numéro de la ligne horizontale

int tick_number// le nombre pour la réception du reste de la division)

)

{

//--- le tableau pour stocker les styles

static ENUM_LINE_STYLE styles[5]=

{STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//--- l'indice du style du tableau styles[]

int index=-1;

//--- calculons le numéro du tableau styles[] pour établir le style de la ligne horizontale

if(tick_number%50==0)

index=5; // si tick_number se divise sans reste sur 50, le style STYLE_DASHDOTDOT

if(tick_number%40==0)

index=4; // ... le style STYLE_DASHDOT

if(tick_number%30==0)

index=3; // ... STYLE_DOT

if(tick_number%20==0)

index=2; // ... STYLE_DASH

if(tick_number%10==0)

index=1; // ... STYLE_SOLID

//--- si le style est défini, l'établissons

if(index!=-1)

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,level,styles[index]);

}