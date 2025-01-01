- Alert
ResourceCreate
Crée la ressource de l'image à la base de l'ensemble des données. Il y a 2 variantes de la fonction :
création d'une ressource à partir d'un fichier
|
bool ResourceCreate(
Création d'une ressource à partir d'un tableau de pixels
|
bool ResourceCreate(
Paramètres
resource_name
[in] Nom de la ressource.
data[][]
[in] Un tableau unidimensionnel ou bidimensionnel pour créer une image complète.
img_width
[in] La largeur de la zone rectangulaire de l'image en pixels pour la mise en forme de l'image. La valeur ne peut pas être supérieure data_width.
img_height
[in] La hauteur de la zone rectangulaire de l'image en pixels pour la mise en forme de l'image.
data_xoffset
[in] Le déplacement en pixels de la zone rectangulaire de l'image à l'horizontale sur la droite.
data_yoffset
[in] Le déplacement en pixels de la zone rectangulaire de l'image à la verticale vers le bas.
data_width
[in] Nécessaire seulement pour les tableaux unidimentionnels et signifie la largeur complète de l'image créée. Si data_width=0, il est supposé égal à img_width. Pour les tableaux bidimensionnels ce paramètre est ignoré et est accepté comme égal à la deuxième dimension du tableau data[].
color_format
[in] Le format de la couleur issu de l'énumération ENUM_COLOR_FORMAT.
Valeur de Retour
true — en cas de succès, false sinon. Pour obtenir des informations sur l'erreur, il faut appeler la fonction GetLastError(). Les erreurs possibles sont :
- 4015 — ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED (les noms des ressourcesstatiqueet dynamique existent déjà),
- 4016 — ERR_RESOURCE_NOT_FOUND (la ressource n'est pas trouvée),
- 4017 — ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE (le type de la ressource n'est pas supporté),
- 4018 — ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG (le nom de la ressource est trop long).
Note
Si la deuxième variante de la fonction est appelée pour créer la même ressource avec de différents paramètres de largeur, de hauteur et de décalage, une nouvelle ressource n'est pas créée de nouveau, mais la ressource existante est mise à jour.
La première variante de la fonction permet de charger les images et les sons des fichiers, la deuxième variante est destinée seulement à la création dynamique des images.
Les images doivent être au format BMP avec une profondeur de couleur de 24 ou 32 bits, le son peut être seulement au format WAV. La taille de fichier de la ressource ne peut pas être plus de 16 Mb.
|
Identificateur
|
Description
|
COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
|
La composante du canal alpha est ignorée
|
COLOR_FORMAT_ARGB_RAW
|
Les composants de la couleur ne sont pas traités par le terminal (ils doivent être correctement spécifiés par l'utilisateur)
|
COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE
|
Les composants de la couleur sont traités par le terminal
Exemple :
|
//+------------------------------------------------------------------+
Voir aussi
Ressources, ObjectCreate(), ObjectSetString(), OBJPROP_BMPFILE