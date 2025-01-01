DocumentationSections
PeriodSeconds

Retourne le nombre de secondes dans la période.

int  PeriodSeconds(
   ENUM_TIMEFRAMES  period=PERIOD_CURRENT      // période du graphique
   );

Paramètres

period=PERIOD_CURRENT

[in]  La valeur de la période du graphique de l'énumération ENUM_TIMEFRAMES. Si le paramètre n'est pas spécifié, il retourne le nombre de secondes de la période actuelle du graphique sur laquelle le programme est lancé.

Valeur de Retour

Le nombre de secondes dans la période indiquée.

Exemple :

//--- paramètres d'entrée
input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod1 = PERIOD_CURRENT;   // Première période
input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod2 = PERIOD_M1;        // Deuxième période
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtient le nombre de secondes dans les périodes du graphique InpPeriod1 et InpPeriod2
   int sec1=PeriodSeconds(InpPeriod1);
   int sec2=PeriodSeconds(InpPeriod2);
//--- affiche les valeurs reçues dans le journal
   PrintFormat("Seconds in period %s: %lu, in period %s: %lu",TimeframeDescription(InpPeriod1),sec1,TimeframeDescription(InpPeriod2),sec2);
//--- calcule combien de barres de la période graphique InpPeriod2 sont contenues dans une barre avec la période graphique InpPeriod1
   int res=sec1/sec2;
   if(res==0)
      res=1;
//--- affiche la valeur obtenue dans le journal
   PrintFormat("One bar %s contains %d bars %s",TimeframeDescription(InpPeriod1),res,TimeframeDescription(InpPeriod2));
   /*
  Résultat :
   Seconds in period M5300in period M160
   One bar M5 contains 5 bars M1
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retourne le nom de la période                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
string TimeframeDescription(const ENUM_TIMEFRAMES period)
  {
   return(StringSubstr(EnumToString(period==PERIOD_CURRENT ? Period() : period), 7));
  }

Voir aussi

