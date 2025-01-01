- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
PeriodSeconds
Retourne le nombre de secondes dans la période.
|
int PeriodSeconds(
Paramètres
period=PERIOD_CURRENT
[in] La valeur de la période du graphique de l'énumération ENUM_TIMEFRAMES. Si le paramètre n'est pas spécifié, il retourne le nombre de secondes de la période actuelle du graphique sur laquelle le programme est lancé.
Valeur de Retour
Le nombre de secondes dans la période indiquée.
Exemple :
|
//--- paramètres d'entrée
Voir aussi
_Period, Les périodes des graphiques, Date et heure, La visibilité des objets