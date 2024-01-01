- EventSetMillisecondTimer
Génère l'événement d'utilisateur pour le graphique indiqué.
|
bool EventChartCustom(
Paramètres
chart_id
[in] L'identificateur du graphique. 0 signifie le graphique courant.
custom_event_id
[in] L'identificateur de l'événement d'utilisateur. Cet identificateur est ajouté automatiquement à la valeur CHARTEVENT_CUSTOM et est transcrit au type entier.
lparam
[in] Le paramètre de l'événement du type long, transmis à la fonction OnChartEvent.
dparam
[in] Le paramètre de l'événement du type double, transmis à la fonction OnChartEvent.
sparam
[in] Le paramètre de l'événement du type string, transmis à la fonction OnChartEvent. Si la chaîne a la longueur plus que 63 symboles, la chaîne est tronquée
La valeur rendue
Rend true en cas de la position réussie de l'événement d'utilisateur au tour des événements du graphique — du destinataire de l'événement. En cas de l'erreur rend false, pour recevoir un code de l'erreur utilisez GetLastError().
Note
L'expert ou l'indicateur fixé au graphique indiqué, traite l'événement donné à l'aide de la fonction OnChartEvent(int event_id, long& lparam, double& dparam, string& sparam).
Pour chaque type de l'événement les paramètres d'entrée de la fonction OnChartEvent() ont les valeurs définies, qui sont nécessaires au traitement de cet événement. Dans le tableau sont énumérés les événements et les valeurs, qui sont transmises par les paramètres.
|
L'événement
|
La valeur du paramètre id
|
La valeur du paramètre lparam
|
La valeur du paramètre dparam
|
La valeur du paramètre sparam
|
L'événement de la pression du clavier
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
le code de la touche appuyée
|
Le nombre de pressions du bouton générées au cours de sa rétention dans l'état appuyé
|
La valeur de ligne d'un masque de bit, décrivant le statut des boutons du clavier
|
Les événements de la souris(si la propriété est définie pour le graphique CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true)
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
La coordonnée X
|
La coordonnée Y
|
La valeur de chaîne d'un masque de bits décrivant l'état de boutons de souris
|
L'événement de la création de l'objet graphique (si la propriété est définie pour le graphique CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
–
|
–
|
Le nom de l'objet créé graphique
|
L'événement du changement des propriétés de l'objet par le dialogue des propriétés
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
–
|
–
|
Le nom de l'objet créé graphique
|
L'événement de la suppression de l'objet graphique (si la propriété est définie pour le graphique CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
–
|
–
|
Le nom de l'objet graphique supprimé
|
L'événement du clic de la souris sur le graphique
|
CHARTEVENT_CLICK
|
La coordonnée X
|
La coordonnée Y
|
–
|
L'événement du clic de la souris sur l'objet graphique
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
La coordonnée X
|
La coordonnée Y
|
Le nom d'un objet graphique sur lequel l'événement s'est produit
|
L'événement du déplacement de l'objet graphique à l'aide de la souris
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
–
|
–
|
Le nom de l'objet graphique déplacé
|
L'événement de la fin de l'édition du texte dans l'objet graphique "Le champ de l'entrée"
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
–
|
–
|
Le nom de l'objet graphique "Le champ de l'entrée", où l'édition du texte s'est achevée
|
L'événement du changement du graphique
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
–
|
–
|
–
|
L'événement d'utilisateur avec le numéro N
|
CHARTEVENT_CUSTOM+N
|
La valeur, spécifiée par la fonction EventChartCustom()
|
La valeur, spécifiée par la fonction EventChartCustom()
|
La valeur, spécifiée par la fonction EventChartCustom()
Exemple:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Voir aussi
Les événements du terminal de client, la Fonction du traitement des événements