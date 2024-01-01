//+------------------------------------------------------------------+

//| ButtonClickExpert.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



string buttonID="Button";

string labelID="Info";

int broadcastEventID=5000;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- créons le bouton, pour la transmission des événements d'utilisateur

ObjectCreate(0,buttonID,OBJ_BUTTON,0,100,100);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_COLOR,clrWhite);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_BGCOLOR,clrGray);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_YDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_XSIZE,200);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_YSIZE,50);

ObjectSetString(0,buttonID,OBJPROP_FONT,"Arial");

ObjectSetString(0,buttonID,OBJPROP_TEXT,"Bouton");

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_FONTSIZE,10);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_SELECTABLE,0);



//--- créons la marque pour afficher l'information

ObjectCreate(0,labelID,OBJ_LABEL,0,100,100);

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_COLOR,clrRed);

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_YDISTANCE,50);

ObjectSetString(0,labelID,OBJPROP_FONT,"Trebuchet MS");

ObjectSetString(0,labelID,OBJPROP_TEXT,"Pas d'information");

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_FONTSIZE,20);

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_SELECTABLE,0);



//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//---

ObjectDelete(0,buttonID);

ObjectDelete(0,labelID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- contrôlerons l'événement sur la pression du bouton de la souris

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

string clickedChartObject=sparam;

//--- si la pression sur l'objet avec le nom buttonID

if(clickedChartObject==buttonID)

{

//--- Etat du bouton - on a appuyé le bouton ou non

bool selected=ObjectGetInteger(0,buttonID,OBJPROP_STATE);

//--- notez un message de réglage

Print("Bouton est appuyé = ",selected);

int customEventID; // numéro de l'événement d'utilisateur pour l'expédition

string message; // message pour l'expédition dans l'événement

//--- si le bouton est appuyé

if(selected)

{

message="bouton est appuyé";

customEventID=CHARTEVENT_CUSTOM+1;

}

else // bouton n'est pas appuyé

{

message="Bouton est appuyé";

customEventID=CHARTEVENT_CUSTOM+999;

}

//--- envoyons l'événement d'utilisateur au graphique

EventChartCustom(0,customEventID-CHARTEVENT_CUSTOM,0,0,message);

//--- envoyons le message aux tous les graphiques ouverts

BroadcastEvent(ChartID(),0,"Broadcast Message");

//--- message de réglage

Print("On a expédié l'événement avec ID = ",customEventID);

}

ChartRedraw();// copions forcément tous les objets sur le graphique

}



//--- vérifions l'événement sur l'appartenance aux événements d'utilisateur

if(id>CHARTEVENT_CUSTOM)

{

if(id==broadcastEventID)

{

Print("Ont reçu le message de diffusion du graphique avec id = "+lparam);

}

else

{

//--- lirons le message de texte dans l'événement

string info=sparam;

Print("On traite l'événement D'UTILISATEUR avec ID = ",id);

//--- déduisons le message dans la marque

ObjectSetString(0,labelID,OBJPROP_TEXT,sparam);

ChartRedraw();// copions forcément tous les objets sur le graphique

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| envoyer le message de diffusion aux graphiques ouverts |

//+------------------------------------------------------------------+

void BroadcastEvent(long lparam,double dparam,string sparam)

{

int eventID=broadcastEventID-CHARTEVENT_CUSTOM;

long currChart=ChartFirst();

int i=0;

while(i<CHARTS_MAX) // nous avons sans faute plus de CHARTS_MAX des graphiques ouverts

{

EventChartCustom(currChart,eventID,lparam,dparam,sparam);

currChart=ChartNext(currChart); // sur la base du précédent nous recevrons un nouveau graphique

if(currChart==-1) break; // ont atteint la fin de la liste des graphiques

i++; // n'oublierons pas d'augmenter le compteur

}

}

//+------------------------------------------------------------------+