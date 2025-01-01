GlobalVariablesFlush

Inscrit forcément le contenu de toutes les variables globales sur le disque.

void GlobalVariablesFlush();

La valeur rendue

Il n'y a pas de valeur rendue.

Note

Le terminal inscrit lui-même toutes les variables globales à la fin du travail, mais à la panne soudaine du travail de l'ordinateur les données peuvent se perdre. Cette fonction permet de maîtriser indépendamment le procès de la sauvegarde des variables globales sur le cas des situations anormales.