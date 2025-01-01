DatabaseTransactionRollback

Annule une transaction.

bool DatabaseTransactionRollback(

int database

);

Paramètres

database

[in] Handle de la base de données retourné par DatabaseOpen().

Retourne true en cas de succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, utilisez GetLastError(), les réponses possibles sont :

ERR_INTERNAL_ERROR (4001) — erreur critique d'exécution ;

ERR_INVALID_PARAMETER (4003) — le paramètre sql contient une chaîne vide ;

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004) — mémoire insuffisante ;

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) — erreur de conversion de la requête en UTF-8 ;

ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) — erreur interne de la base de données ;

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — handle invalide de la base de données ;

ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) — erreur d'exécution de la requête.

Note

L'appel à DatabaseTransactionRollback() annule toutes les transactions exécutées après l'appel à la fonction DatabaseTransactionBegin(). La fonction DatabaseTransactionRollback() est nécessaire pour annuler tous les changements dans une base de données en cas d'erreurs lors de l'exécution d'une transaction.

Voir aussi

DatabaseExecute, DatabasePrepare, DatabaseTransactionBegin, DatabaseTransactionCommit