Matrices et vecteurs

Une matrice est un tableau à 2 dimensions d'éléments doubles, flottants ou complexes.

Un vecteur est un tableau à 1 dimension d'éléments doubles, flottants ou complexes. Le vecteur n'a aucune indication sur le fait qu'il soit vertical ou horizontal. Cela est déterminé à partir du contexte d'utilisation. Par exemple, l'utilisation du vecteur Dot assume que le vecteur de gauche est horizontal et que le vecteur de droite est vertical. Si l'indication du type est requise, une matrice à 1 ligne ou à 1 colonne peut être utilisée. Cependant, ce n'est généralement pas nécessaire.

Les matrices et les vecteurs allouent dynamiquement de la mémoire pour les données. En fait, les matrices et les vecteurs sont des objets qui ont certaines propriétés, telles que le type de données qu'ils contiennent et les dimensions. Les propriétés de matrice et de vecteur peuvent être obtenues à l'aide de méthodes telles que vector_a.Size(), matrix_b.Rows(), vector_c.Norm(), matrix_d.Cond() et autres. Toutes les dimensions peuvent être modifiées.

Lors de la création et de l'initialisation des matrices, des méthodes dites statiques sont utilisées (elles sont comme les méthodes statiques d'une classe). Par exemple : matrix::Eye(), matrix::Identity(), matrix::Ones(), vector::Ones(), matrix::Zeros(), vector::Zeros(), matrix::Full( ), vector::Full(), matrix::Tri().

Pour le moment, les opérations matricielles et vectorielles n'impliquent pas l'utilisation du type de données complexe, car cette direction de développement n'est pas encore terminée.

MQL5 prend en charge le passage de matrices et de vecteurs aux DLL. Cela permet l'importation de fonctions utilisant les types pertinents, à partir de variables externes.

Les matrices et les vecteurs sont transmis à une DLL en tant que pointeur vers un buffer. Par exemple, pour passer une matrice de type float, le paramètre correspondant de la fonction exportée depuis la DLL doit prendre un pointeur de buffer de type float.

MQL5

#import "mmlib.dll"

bool sgemm(uint flags, matrix<float> &C, const matrix<float> &A, const matrix<float> &B, ulong M, ulong N, ulong K, float alpha, float beta);

#import

C++

extern "C" __declspec(dllexport) bool sgemm(UINT flags, float *C, const float *A, const float *B, UINT64 M, UINT64 N, UINT64 K, float alpha, float beta)

En plus des buffers, vous devez transmettre des tailles de matrice et de vecteur pour un traitement correct.

Toutes les méthodes matricielles et vectorielles sont répertoriées ci-dessous par ordre alphabétique.