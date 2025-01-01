GlobalVariablesDeleteAll

Supprime les variables globales du terminal de client.

int GlobalVariablesDeleteAll(

string prefix_name=NULL

datetime limit_data=0

);

Paramètres

prefix_name=NULL

[in] Le préfixe du nom des variables globales supprimées. Si on indique le préfixe NULL ou la chaîne vide, toutes les variables globales conviennent au critère de l'effacement ,correspondantes au critère de l'effacement selon la date

limit_data=0

[in] La date pour la sélection des variables globales par le temps de la dernière modification. Les variables globales se suppriment, qui changeaient avant la date indiquée. Si le paramètre est égal au zéro, toutes les variables globales, correspondantes au premier critère (selon le préfixe) se suppriment.

La valeur rendue

Le nombre de variables supprimées.

Note

Si les deux paramètres sont égaux au zéro (prefix_name=NULL et limit_data=0),toutes les variables globales du terminal se suppriment. Si on indique les deux paramètres, se suppriment les variables globales correspondantes simultanément à chacun des paramètres indiqués.

Les variables globales existent dans le terminal de client les 4 semaines dès le moment du dernier appel, après cela elles se suppriment automatiquement.