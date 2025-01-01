- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
Change le symbole et la période du graphique spécifié. La fonction est asynchrone, c'est à dire qu'elle envoie la commande et n'attend pas la fin de l'exécution. La commande est ajoutée dans la queue des messages du graphique et sera exécutée après l'exécution de toutes les commandes précédentes.
|
bool ChartSetSymbolPeriod(
Paramètres
chart_id
[in] Identifiant du graphique. 0 signifie le graphique courant.
symbol
[in] Symbole du graphique. La valeur NULL signifie le symbole du graphique courant (celui auquel l'Expert Advisor est attaché)
period
[in] Période du graphique. Peut être l'une des valeurs de ENUM_TIMEFRAMES. 0 signifie la période du graphique courant.
Valeur de Retour
Retourne true si la commande a été ajoutée dans la queue du graphique, false sinon. Pour connaître l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().
Note
Le changement de symbole/période déclenche la réinitialisation de l'Expert Advisor attaché à un graphique.
L'appel à ChartSetSymbolPeriod avec le même symbole et la même période peut être utilisé pour mettre à jour le graphique (de façon similaire à la commande Rafraîchir du terminal). A son tour, la mise à jour du graphique déclenche le recalcul des indicateurs qui sont atachés. Il est donc possible de calculer un indicateur sur le graphique même s'il n'y a aucun tick (par exemple les weekends).
Exemple :
|
#define SYMBOL "GBPUSD"
