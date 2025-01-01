ChartSetSymbolPeriod

Change le symbole et la période du graphique spécifié. La fonction est asynchrone, c'est à dire qu'elle envoie la commande et n'attend pas la fin de l'exécution. La commande est ajoutée dans la queue des messages du graphique et sera exécutée après l'exécution de toutes les commandes précédentes.

bool ChartSetSymbolPeriod(

long chart_id,

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period

);

Paramètres

chart_id

[in] Identifiant du graphique. 0 signifie le graphique courant.

symbol

[in] Symbole du graphique. La valeur NULL signifie le symbole du graphique courant (celui auquel l'Expert Advisor est attaché)

period

[in] Période du graphique. Peut être l'une des valeurs de ENUM_TIMEFRAMES. 0 signifie la période du graphique courant.

Valeur de Retour

Retourne true si la commande a été ajoutée dans la queue du graphique, false sinon. Pour connaître l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().

Note

Le changement de symbole/période déclenche la réinitialisation de l'Expert Advisor attaché à un graphique.

L'appel à ChartSetSymbolPeriod avec le même symbole et la même période peut être utilisé pour mettre à jour le graphique (de façon similaire à la commande Rafraîchir du terminal). A son tour, la mise à jour du graphique déclenche le recalcul des indicateurs qui sont atachés. Il est donc possible de calculer un indicateur sur le graphique même s'il n'y a aucun tick (par exemple les weekends).

Exemple :

#define SYMBOL "GBPUSD"

#define PERIOD PERIOD_H1



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- récupère l'identifiant, le symbole et la période du graphique actuel

long chart_id= ChartID();

string symbol = Symbol();

ENUM_TIMEFRAMES period = Period();



//--- inscrit dans le journal le remplacement du symbole et de la période actuels du graphique par ceux définis dans SYMBOL et PERIOD

PrintFormat("Change the %s symbol and the %s period of the chart %I64u to %s %s",

symbol, TimeframeDescrioption(period), chart_id, SYMBOL, TimeframeDescrioption(PERIOD));



//--- change le symbole et la période du graphique

ChartSetSymbolPeriod(chart_id, SYMBOL, PERIOD);

/*

résultat :

Change the EURUSD symbol and the M1 period of the chart 133246248352168440 to GBPUSD H1

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retourne la description de la période du graphique |

//+------------------------------------------------------------------+

string TimeframeDescrioption(const ENUM_TIMEFRAMES timeframe)

{

return(StringSubstr(EnumToString(timeframe), 7));

}

Voir aussi

ChartSymbol, ChartPeriod