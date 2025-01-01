Référence MQL5Utilisation de DirectXDXContextSetSize
Change la taille du cadre du contexte graphique créé avec DXContextCreate().
|
bool DXContextSetSize(
Paramètres
context
[in] Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().
width
[in] Largeur du cadre en pixels.
height
[in] Hauteur du cadre en pixels.
Valeur de Retour
Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().
Note
La taille du cadre d'un contexte graphique ne peut être changée qu'entre deux rendus du cadre.