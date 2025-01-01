DocumentationSections
Référence MQL5Utilisation de DirectXDXContextSetSize 

DXContextSetSize

Change la taille du cadre du contexte graphique créé avec DXContextCreate().

bool  DXContextSetSize(
   int    context,      // handle du contexte graphique   
   uint&  width,        // largeur en pixels   
   uint&  height        // hauteur en pixels   
   );

Paramètres

context

[in]  Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().

width

[in]  Largeur du cadre en pixels.

height

[in]  Hauteur du cadre en pixels.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().

Note

La taille du cadre d'un contexte graphique ne peut être changée qu'entre deux rendus du cadre.