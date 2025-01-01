DXContextSetSize

Change la taille du cadre du contexte graphique créé avec DXContextCreate().

bool DXContextSetSize(

int context,

uint& width,

uint& height

);

Paramètres

context

[in] Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().

width

[in] Largeur du cadre en pixels.

height

[in] Hauteur du cadre en pixels.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().

Note

La taille du cadre d'un contexte graphique ne peut être changée qu'entre deux rendus du cadre.