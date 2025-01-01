DXBufferSet

Définit le buffer pour le rendu courant.

bool DXBufferSet(

int context,

int buffer,

uint start=0,

uint count=WHOLE_ARRAY

);

Paramètres

context

[in] Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().

buffer

[in] Handle du sommet ou du buffer d'index créé avec DXBufferCreate().

start

[in] Indice du premier élément du buffer. Les données sont utilisées par défaut depuis le début du buffer.

count

[in] Nombre de valeurs à utiliser. Par défaut, toutes les valeurs sont utilisées.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().

Note

La fonction DXBufferSet() doit être appelée pour définir le sommet et les buffers d'index pour le rendu en utilisant DXDraw().