input int InpRates=100;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du programme |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

MqlRates rates[];

//--- stocke l'heure de début avant d'obtenir les barres

ulong start=GetMicrosecondCount();

//--- récupère les 100 dernières barres sur H1

if(CopyRates(Symbol(), PERIOD_H1, 1, InpRates, rates)<InpRates)

{

Print("Echec de CopyRates(), erreur ", GetLastError());

return;

}

else

{

//--- combien de barres ont été récupérées et combien de temps il a fallu pour les recevoir

PrintFormat("%s: CopyRates a reçu %d barres en %d ms ",

_Symbol, ArraySize(rates), (GetMicrosecondCount()-start)/1000);

}

//--- définit le nom du fichier pour stocker la base de données

string filename=_Symbol+"_"+EnumToString(PERIOD_H1)+"_"+TimeToString(TimeCurrent())+".sqlite";

StringReplace(filename, ":", "-"); // le caractère ":" n'est pas autorisé dans les noms de fichiers

//--- ouvre/crée la base de données dans le répertoire commun du terminal

int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE|DATABASE_OPEN_CREATE|DATABASE_OPEN_COMMON);

if(db==INVALID_HANDLE)

{

Print("Base de données : ", filename, " échec de l'ouverture, code d'erreur : ", GetLastError());

return;

}

else

Print("Base de données : ", filename, " ouvert avec succès");



//--- vérifie si la table RATES existe

if(DatabaseTableExists(db, "RATES"))

{

//--- supprime la table RATES

if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE IF EXISTS RATES"))

{

Print("Echec de la suppression de la table RATES, code d'erreur :", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

}

//--- crée la table RATES

if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE RATES("

"SYMBOL CHAR(10),"

"TIME INT NOT NULL,"

"OPEN REAL,"

"HIGH REAL,"

"LOW REAL,"

"CLOSE REAL,"

"TICK_VOLUME INT,"

"SPREAD INT,"

"REAL_VOLUME INT);"))

{

Print("DB: ", filename, " échec de la création de la table RATES, code d'erreur :", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- affiche la liste de tous les champs de la table RATES

if(DatabasePrint(db, "PRAGMA TABLE_INFO(RATES)", 0)<0)

{

PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(RATES)\") a échoué, code d'erreur=%d à la ligne %d", GetLastError(), __LINE__);

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- crée une requête paramétrée pour ajouter les barres à la table RATES

string sql="INSERT INTO RATES (SYMBOL,TIME,OPEN,HIGH,LOW,CLOSE,TICK_VOLUME,SPREAD,REAL_VOLUME)"

" VALUES (?1,?2,?3,?4,?5,?6,?7,?8,?9)"; // paramètres de la requête

int request=DatabasePrepare(db, sql);

if(request==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("DatabasePrepare() a échoué avec le code=%d", GetLastError());

Print("Requête SQL : ", sql);

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- définit la valeur du premier paramètre de la requête

DatabaseBind(request, 0, _Symbol);

//--- stocke l'heure de début avant d'ajouter des barres à la table RATES

start=GetMicrosecondCount();

DatabaseTransactionBegin(db);

int total=ArraySize(rates);

bool request_error=false;

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- définit les valeurs des paramètres restants avant d'ajouter l'entrée

ResetLastError();

if(!DatabaseBind(request, 1, rates[i].time))

{

PrintFormat("DatabaseBind() a échoué avec le code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Barre #%d ligne=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

//--- si le dernier appel à DatabaseBind() a réussi, définit le paramètre suivant

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 2, rates[i].open))

{

PrintFormat("DatabaseBind() a échoué avec le code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Barre #%d ligne=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 3, rates[i].high))

{

PrintFormat("DatabaseBind() a échoué avec le code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Barre #%d ligne=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 4, rates[i].low))

{

PrintFormat("DatabaseBind() a échoué avec le code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Barre #%d ligne=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 5, rates[i].close))

{

PrintFormat("DatabaseBind() a échoué avec le code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Barre #%d ligne=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 6, rates[i].tick_volume))

{

PrintFormat("DatabaseBind() a échoué avec le code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Barre #%d ligne=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 7, rates[i].spread))

{

PrintFormat("DatabaseBind() a échoué avec le code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Barre #%d ligne=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 8, rates[i].real_volume))

{

PrintFormat("DatabaseBind() a échoué avec le code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Barre #%d ligne=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}



//--- exécute une requête pour insérer l'entrée et rechercher une erreur

if(!request_error && !DatabaseRead(request) && (GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))

{

PrintFormat("DatabaseRead() a échoué avec le code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

//--- réinitialise la requête avant la prochaine mise à jour des paramètres

if(!request_error && !DatabaseReset(request))

{

PrintFormat("DatabaseReset() a échoué avec le code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

} //--- fin du parcours toutes les barres



//--- état des transactions

if(request_error)

{

PrintFormat("Table RATES : échec de l'ajout des %d barres ", ArraySize(rates));

DatabaseTransactionRollback(db);

DatabaseClose(db);

return;

}

else

{

DatabaseTransactionCommit(db);

PrintFormat("Table RATES : %d barres ajoutées en %d ms",

ArraySize(rates), (GetMicrosecondCount()-start)/1000);

}

//--- sauvegarde la table RATES dans un fichier CSV

string csv_filename=Symbol()+".csv";

long saved=DatabaseExport(db, "SELECT * FROM RATES", csv_filename, DATABASE_EXPORT_HEADER|DATABASE_EXPORT_INDEX|DATABASE_EXPORT_COMMON_FOLDER, ";");

if(saved>0)

Print("Table RATES sauvegardée dans le fichier ", Symbol(), ".csv");

else

Print("DatabaseExport() a échoué. Erreur ", GetLastError());

//--- ferme la base de données

DatabaseClose(db);

PrintFormat("Base de données : %s créée et fermée avec succès", filename);