- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseExport
Exporte une table ou le résultat de l'exécution d'une requête SQL dans un fichier CSV. Le fichier est créé avec un encodage en UTF-8.
|
long DatabaseExport(
Paramètres
database
[in] Handle de la base de données obtenu avec DatabaseOpen().
table_or_sql
[in] Le nom d'une table ou le texte d'une requête SQL dont les résultats sont à exporter vers le fichier spécifié.
filename
[in] Nom d'un fichier pour l'export des données. Le chemin est relatif au répertoire MQL5\Files.
flags
[in] Combinaison des flags de l'énumération ENUM_DATABASE_EXPORT_FLAGS.
separator
[in] Séparateur de données. Si NULL est spécifié, le caractère '\t' de tabulation est utilisé comme séparateur. Une chaîne vide "" est considérée comme un séparateur valide, mais le fichier CSV ne pourra pas être lu sous forme de table — il sera considéré comme étant une suite de chaînes de caractères.
Valeur de Retour
Retourne le nombre d'entrées exporteés ou une valeur négative en cas d'erreur. Pour obtenir le code d'erreur, utilisez GetLastError(), les réponses possibles sont :
- ERR_INTERNAL_ERROR (4001) — erreur critique d'exécution ;
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) — chemin vers le fichier de base de données contenant une chaîne vide, ou combinaison invalide de flags ;
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004) - mémoire insuffisante ;
- ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED(4014) — le pipe spécifié n'est pas autorisé ;
- ERR_PROGRAM_STOPPED(4022) — opération annulée (le programme MQL s'est stoppé) ;
- ERR_WRONG_FILENAME (5002) - nom de fichier invalide ;
- ERR_TOO_LONG_FILENAME (5003) - la taille du chemin absolu est supérieure à la longueur maximum ;
- ERR_CANNOT_OPEN_FILE(5004) — impossible d'ouvrir le fichier en écriture ;
- ERR_FILE_WRITEERROR(5026) — impossible d'écrire vers le fichier ;
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) — erreur interne de la base de données ;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - handle invalide de la base de données ;
- ERR_DATABASE_QUERY_PREPARE(5125) — erreur de génération de la requête ;
- ERR_DATABASE_QUERY_NOT_READONLY — seules les requêtes en lecture seule sont autorisées.
Note
Si les résultats de la requête doivent être exportés, la requête SQL doit commencer avec "SELECT" ou "select". En d'autres termes, la requête SQL ne peut pas modifier le statut de la base de données, sinon DatabaseExport() échouera avec une erreur.
Les valeurs des chaînes de caractères de la base de données peuvent contenir des caractères de conversion ('\r' ou '\r\n' ), ainsi que les caractères de séparation définis dans le paramètre separator. Dans ce cas, assuez-vous d'utiliser le flag DATABASE_EXPORT_QUOTED_STRINGS dans le paramètre 'flags'. Si ce flag est présent, toutes les chaînes de caractères sont placées entre guillemets. Si une chaîne de caractères contient un guillemet, il sera remplacé par 2 guillemets.
|
Identifiant
|
Description
|
DATABASE_EXPORT_HEADER
|
Affiche les noms des champs dans la première chaîne
|
DATABASE_EXPORT_INDEX
|
Affiche les index
|
DATABASE_EXPORT_NO_BOM
|
N'insère pas la marque BOM au début du fichier (la BOM est insérée par défaut)
|
DATABASE_EXPORT_CRLF
|
Utilise CRLF pour le retour à la ligne (la valeur par défaut sinon est LF)
|
DATABASE_EXPORT_APPEND
|
Ajoute les données à la fin d'un fichier existante (par défaut, le fichier est écrasé). Si le fichier n'existe pas, il sera créé.
|
DATABASE_EXPORT_QUOTED_STRINGS
|
Exporte les chaînes de caractères entre guillemets.
|
DATABASE_EXPORT_COMMON_FOLDER
|
Un fichier CSV est créé dans le dossier commun de tous les terminaux clients \Terminal\Common\File.
Exemple :
|
input int InpRates=100;
Voir aussi