- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
PositionGetString
La fonction retourne la propriété demandée d'une position ouverte, pré-sélectionnée avec PositionGetSymbol ou PositionSelect. La propriété de la position doit être de type string. Il existe 2 variantes de cette fonction.
1. Retourne immédiatement la valeur de la propriété.
|
string PositionGetString(
2. Retourne true ou false, suivant le succès de la fonction. En cas de succès, la valeur de la propriété est placée dans la variable correspondante passée par référénce (le dernier paramètre).
|
bool PositionGetString(
Paramètres
property_id
[in] Identifiant de la propriété de la position. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING
string_var
[out] Variable de type string qui prendra la valeur de la propriété demandée.
Valeur de Retour
Valeur de type string. Si la fonction échoue, retourne une chaîne vide.
Note
Pour le "netting" des positions (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING et ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), seule une position peut exister pour un même symbole à tout moment. Cette position est le résultat d'une ou plusieurs transactions. Ne confondez pas les positions avec les ordres en attente valides, qui sont également affichés dans l'onglet Trading de la fenêtre Boîte à Outils.
Si les positions individuelles sont autorisées (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), plusieurs positions peuvent être ouvertes pour un même symbole.
Pour être sûr d'utiliser les données à jour d'une position, il est recommandé d'appeler PositionSelect() juste avant son utilisation.
Exemple :
|
//+------------------------------------------------------------------+
Voir également
PositionGetSymbol(), PositionSelect(), Propriétés d'une Position