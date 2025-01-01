DocumentationSections
MQLInfoInteger

Retourne la valeur de la propriété demandée du programme MQL5 lancé.

int  MQLInfoInteger(
   int  property_id      //  identificateur de la propriété demandée
   );

Paramètres

property_id

[in]  L'identificateur de la propriété demandée. Peut être lune des valeurs de lénumération ENUM_MQL_INFO_INTEGER.

Valeur de retour

Une valeur de type int.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- récupère les valeurs de mémoire disponible et de mémoire consommée du programme MQL
   int limit = MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT);   // maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program in MB
   int used  = MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED);    // memory size used by MQL5 program in MB
   
//--- envoie les valeurs obtenues dans le journal
   PrintFormat("Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program: %d Mb\n"+
               "Memory used by MQL5 program: %d Mb"limitused);
   /*
   résultat
   Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program8388608 Mb
   Memory used by MQL5 program2 Mb
   */
  }