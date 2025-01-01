MQLInfoInteger
Retourne la valeur de la propriété demandée du programme MQL5 lancé.
|
int MQLInfoInteger(
int property_id
);
Paramètres
property_id
[in] L'identificateur de la propriété demandée. Peut être lune des valeurs de lénumération ENUM_MQL_INFO_INTEGER.
Valeur de retour
Exemple :
|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- récupère les valeurs de mémoire disponible et de mémoire consommée du programme MQL
int limit = MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT); // maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program in MB
int used = MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED); // memory size used by MQL5 program in MB
//--- envoie les valeurs obtenues dans le journal
PrintFormat("Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program: %d Mb\n"+
"Memory used by MQL5 program: %d Mb", limit, used);
/*
résultat
Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program: 8388608 Mb
Memory used by MQL5 program: 2 Mb
*/
}