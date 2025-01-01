Types de Données

Tous les programmes opèrent avec des données. Les données peuvent être de différents types suivant leur but. Par exemple, les données de type integer sont utilisées pour accéder aux composants d'un tableau. Les prix correspondent aux données avec une double précision et une virgule flottante. Ceci est lié au fait qu'aucun type de donnée spécial pour les prix n'existe en MQL5.

Les données de différents types sont traités différemment. Les entiers sont traités sont le plus rapidement. Pour traiter les données de précision double, un coprocesseur spécial est utilisé. Cependant, en raison de la complexité de la représentation interne des données avec virgule flottante, celles-ci sont traitées plus lentement que les données de type entier.

Les chaînes de caractères prennent le plus de temps de traitement, en raison de l'allocation/réallocation dynamique de la mémoire de l'ordinateur.

Les types de données de base sont :

short, int, long, uchar, ushort, uint, entiers ( char ulong );

logiques ( bool );

littéraux (ushort);

chaînes de caractères ( string );

chiffres à virgule flottante ( double float );

couleur ( color );

date et heure ( datetime );

énumérations ( enum ).

Les types de données complexes sont :

En terme de POO, les types de données complexes sont appelés des types de données abstraits.

Les types color et datetime ne servent qu'à faciliter la visualisation et la saisie de paramètres définis en dehors - du tableau des propriétés de l'Expert Advisor ou de l'indicateur personnalisé (l'onglet Inputs). Les données de type color et datetime sont représentés comme des entiers. Les types entiers et à virgule flottante sont appelés des types arithmétiques (numériques).

Seul le le casting de type implicite est utilisé dans les expressions, sauf si un casting explicite est spécifié.

