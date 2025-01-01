- SymbolsTotal
MarketBookAdd
Fournit louverture du Market Depth pour le symbole sélectionné et sabonne aux notifications des modifications du Depth of Market (DOM)..
bool MarketBookAdd(
Paramètres
symbol
[in] Le nom du symbole, dont la Profondeur du Marché doit être utilisée dans l'expert donné ou dans le script.
Valeur de retour
true en cas de succès, false sinon.
Note
Normalement, on doit appeler cette fonction depuis la fonction OnInit() ou dans le constructeur de la classe. Pour traiter les nouvelles alertes dans le programme de l'Expert Advisor, le code doit contenir la fonction void OnBookEvent(string& symbol).
Exemple :
#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"
Voir aussi
La structure de la Profondeur de Marché, Les structures et les classes