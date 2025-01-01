DocumentationSections
Référence MQL5Information du MarchéMarketBookAdd 

MarketBookAdd

Fournit louverture du Market Depth pour le symbole sélectionné et sabonne aux notifications des modifications du Depth of Market (DOM)..

bool  MarketBookAdd(
   string  symbol      // symbole
   );

Paramètres

symbol

[in]  Le nom du symbole, dont la Profondeur du Marché doit être utilisée dans l'expert donné ou dans le script.

Valeur de retour

true en cas de succès, false sinon.

Note

Normalement, on doit appeler cette fonction depuis la fonction OnInit() ou dans le constructeur de la classe. Pour traiter les nouvelles alertes dans le programme de l'Expert Advisor, le code doit contenir la fonction void OnBookEvent(string& symbol).

Exemple :

#define   SYMBOL_NAME   "GBPUSD"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- ouvre le market depth pour le symbole SYMBOL_NAME
   if(!MarketBookAdd(SYMBOL_NAME))
     {
      PrintFormat("MarketBookAdd(%s) failed. Error "SYMBOL_NAMEGetLastError());
      return;
     }
 
//--- envoie le mesage de l'ouverture réussie du market depth dans le journal
   PrintFormat("The MarketBook for the '%s' symbol was successfully opened and a subscription to change it was received"SYMBOL_NAME);
   
//--- attente de 2 secondes
   Sleep(2000);
   
//--- à la fin, annule la souscription au Market Depth
   ResetLastError();
   if(MarketBookRelease(SYMBOL_NAME))
      PrintFormat("MarketBook for the '%s' symbol was successfully closed"SYMBOL_NAME);
   else
      PrintFormat("Error %d occurred when closing MarketBook using the '%s' symbol"GetLastError(), SYMBOL_NAME);
      
   /*
   résultat :
   The MarketBook for the 'GBPUSDsymbol was successfully opened and a subscription to change it was received
   MarketBook for the 'GBPUSDsymbol was successfully closed
   */
  }

Voir aussi

La structure de la Profondeur de Marché, Les structures et les classes