DocumentationSections
Référence MQL5MetaTrader pour Pythonversion 

version

Retourne la version du terminal MetaTrader 5.

version()

Valeur de Retour

Retourne la version du terminal MetaTrader 5, la date de construction et de sortie. Retourne None en cas d'erreur. Les informations sur l'erreur peuvent être obtenues en utilisant last_error().

Note

La fonction version() renvoie la version du terminal, la date de génération et de publication sous la forme d'un tuple de trois valeurs :

Type

Description

Exemple de valeur

integer

Version du terminal MetaTrader 5

500

integer

Build

2007

string

Date de sortie du build

'25 Feb 2019'

Exemple :

import MetaTrader5 as mt5
import pandas as pd
# affiche les données sur le package MetaTrader 5
print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)
print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)
 
# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
 print("initialize () a échoué, code d'erreur =",mt5.last_error())
    quit()
 
# affiche les données sur la version de MetaTrader 5
print(mt5.version())
 
# affiche les données brutes sur l'état de la connexion, le nom du serveur et le compte de trading
print(mt5.terminal_info())
print()
 
# obtient les propriétés sous la forme d'un dictionnaire
terminal_info_dict=mt5.terminal_info()._asdict()
# convertit le dictionnaire en DataFrame et l'imprime
df=pd.DataFrame(list(terminal_info_dict.items()),columns=['property','value'])
print("terminal_info() sous la forme de dataframe :")
print(df[:-1])
 
# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()
 
 
Résultat :
Auteur du package MetaTrader5 :  MetaQuotes Software Corp.
Version du package MetaTrader5 :  5.0.29
[500, 2367, '23 Mar 2020']
TerminalInfo(community_account=True, community_connection=True, connected=True, dlls_allowed=False, trade_allowed=False, ...
 
terminal_info() as dataframe:
                propriété                       valeur
0       community_account                          True
1    community_connection                          True
2               connected                          True
3            dlls_allowed                         False
4           trade_allowed                         False
5       tradeapi_disabled                         False
6           email_enabled                         False
7             ftp_enabled                         False
8   notifications_enabled                         False
9                    mqid                         False
10                  build                          2367
11                maxbars                          5000
12               codepage                          1251
13              ping_last                         77881
14      community_balance                       707.107
15         retransmission                             0
16                company     MetaQuotes Software Corp.
17                   name                  MetaTrader 5
18               language                       Russian
19                   path  E:\ProgramFiles\MetaTrader 5
20              data_path  E:\ProgramFiles\MetaTrader 5
 

Voir aussi

initialize, shutdown, terminal_info