- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
version
Retourne la version du terminal MetaTrader 5.
|
version()
Valeur de Retour
Retourne la version du terminal MetaTrader 5, la date de construction et de sortie. Retourne None en cas d'erreur. Les informations sur l'erreur peuvent être obtenues en utilisant last_error().
Note
La fonction version() renvoie la version du terminal, la date de génération et de publication sous la forme d'un tuple de trois valeurs :
|
Type
|
Description
|
Exemple de valeur
|
integer
|
Version du terminal MetaTrader 5
|
500
|
integer
|
Build
|
2007
|
string
|
Date de sortie du build
|
'25 Feb 2019'
Exemple :
|
import MetaTrader5 as mt5
Voir aussi