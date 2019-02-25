version

Retourne la version du terminal MetaTrader 5.

version()

Valeur de Retour

Retourne la version du terminal MetaTrader 5, la date de construction et de sortie. Retourne None en cas d'erreur. Les informations sur l'erreur peuvent être obtenues en utilisant last_error().

Note

La fonction version() renvoie la version du terminal, la date de génération et de publication sous la forme d'un tuple de trois valeurs :

Type Description Exemple de valeur integer Version du terminal MetaTrader 5 500 integer Build 2007 string Date de sortie du build '25 Feb 2019'

Exemple :

import MetaTrader5 as mt5

import pandas as pd

# affiche les données sur le package MetaTrader 5

print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)

print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)



# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize () a échoué, code d'erreur =",mt5.last_error())

quit()



# affiche les données sur la version de MetaTrader 5

print(mt5.version())



# affiche les données brutes sur l'état de la connexion, le nom du serveur et le compte de trading

print(mt5.terminal_info())

print()



# obtient les propriétés sous la forme d'un dictionnaire

terminal_info_dict=mt5.terminal_info()._asdict()

# convertit le dictionnaire en DataFrame et l'imprime

df=pd.DataFrame(list(terminal_info_dict.items()),columns=['property','value'])

print("terminal_info() sous la forme de dataframe :")

print(df[:-1])



# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()





Résultat :

Auteur du package MetaTrader5 : MetaQuotes Software Corp.

Version du package MetaTrader5 : 5.0.29

[500, 2367, '23 Mar 2020']

TerminalInfo(community_account=True, community_connection=True, connected=True, dlls_allowed=False, trade_allowed=False, ...



terminal_info() as dataframe:

propriété valeur

0 community_account True

1 community_connection True

2 connected True

3 dlls_allowed False

4 trade_allowed False

5 tradeapi_disabled False

6 email_enabled False

7 ftp_enabled False

8 notifications_enabled False

9 mqid False

10 build 2367

11 maxbars 5000

12 codepage 1251

13 ping_last 77881

14 community_balance 707.107

15 retransmission 0

16 company MetaQuotes Software Corp.

17 name MetaTrader 5

18 language Russian

19 path E:\ProgramFiles\MetaTrader 5

20 data_path E:\ProgramFiles\MetaTrader 5



Voir aussi

initialize, shutdown, terminal_info