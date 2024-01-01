//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+

//| Classe en exécutant l'élément de liste |

//+------------------------------------------------------------------+

class CItem

{

int m_id;

string m_comment;

CItem* m_next;

public:

CItem() { m_id=0; m_comment=NULL; m_next=NULL; }

~CItem() { Print("Destructor of ",m_id,

(CheckPointer(GetPointer(this))==POINTER_DYNAMIC)?

"dynamic":"non-dynamic"); }

void Initialize(int id,string comm) { m_id=id; m_comment=comm; }

void PrintMe() { Print(__FUNCTION__,":",m_id,m_comment); }

int Identifier() { return(m_id); }

CItem* Next() {return(m_next); }

void Next(CItem *item) { m_next=item; }

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Classe la plus simple de la liste |

//+------------------------------------------------------------------+

class CMyList

{

CItem* m_items;

public:

CMyList() { m_items=NULL; }

~CMyList() { Destroy(); }

bool InsertToBegin(CItem* item);

void Destroy();

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Insérer l'élément de liste au commencement |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CMyList::InsertToBegin(CItem* item)

{

if(CheckPointer(item)==POINTER_INVALID) return(false);

//---

item.Next(m_items);

m_items=item;

//---

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Supprimer la liste en supprimant des éléments |

//+------------------------------------------------------------------+

void CMyList::Destroy()

{

//--- indicateur de service pour travailler dans une boucle

CItem* item;

//--- passons par la boucle et essayez de supprimer les indicateurs dynamiques

while(CheckPointer(m_items)!=POINTER_INVALID)

{

item=m_items;

m_items=m_items.Next();

if(CheckPointer(item)==POINTER_DYNAMIC)

{

Print("Dynamyc object ",item.Identifier()," to be deleted");

delete (item);

}

else Print("Non-dynamic object ",item.Identifier()," cannot be deleted");

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

CMyList list;

CItem items[10];

CItem* item;

//--- créons et ajouteront à la liste l'indicateur dynamique de l'objet

item=new CItem;

if(item!=NULL)

{

item.Initialize(100,"dynamic");

item.PrintMe();

list.InsertToBegin(item);

}

//--- ajoutons les indicateurs automatiques à la liste

for(int i=0; i<10; i++)

{

items[i].Initialize(i,"automatic");

items[i].PrintMe();

item=GetPointer(items[i]);

if(CheckPointer(item)!=POINTER_INVALID)

list.InsertToBegin(item);

}

//--- ajoutons encore un indicateur dynamique de l'objet au début de la liste

item=new CItem;

if(item!=NULL)

{

item.Initialize(200,"dynamic");

item.PrintMe();

list.InsertToBegin(item);

}

//--- supprimons les éléments de la liste

list.Destroy();

//--- tous les éléments de la liste seront supprimés,

//--- regarde le signet Experts dans le terminal

}