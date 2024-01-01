- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
GetPointer
Rend l'indicateur de l'objet.
|
void* GetPointer(
Paramètres
anyobject
[in] L'objet de n'importe quelle classe.
La valeur rendue
Rend l'indicateur de l'objet.
Note
Seulement les objets des classes ont les indicateurs. Les exemplaires des structures et les variables des types simples des indicateurs n'ont pas des indicateurs. L'objet de la classe, qui n'est pas créé à l'aide de l'opérateur new(), mais par exemple, automatiquement créé dans le tableau des objets, a l'indicateur tout de même. Seulement cet indicateur aura le type automatique POINTER_AUTOMATIC,et on ne peut pas lui appliquer l'opérateur delete(). Pour le reste l'indicateur du type ne se distingue pas des indicateurs dynamiques du type POINTER_DYNAMIC.
Puisque les variables comme les structures et les types simples n'ont pas les indicateurs, il est interdit d'appliquer la fonction GetPointer() à eux. Il est aussi interdit de transmettre l'indicateur comme l'argument de la fonction. Dans tous les cas énumérés le compilateur notifiera d'une erreur.
La tentative de l'appel à l'indicateur incorrect amène à l'achèvement critique du programme. C'est pourquoi il y a une nécessité de l'utilisation de la fonction CheckPointer() avant l'utilisation de l'indicateur. L'indicateur peut être incorrect dans les cas suivants:
On peut utiliser cette fonction le contrôle de l'indicateur sur la validité. La valeur, distinguée du zéro, garantit qu'on peut avoir l'accès selon l'indicateur.
Exemple:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Voir aussi
Les indicateurs des objets, Le contrôle de l'indicateur de l'objet , L'opérateur de l'effacement de l'objet delete