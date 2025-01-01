void OnStart()

{

//--- crée les tableaux

double one_dim[];

double four_dim[][10][5][2];

//--- tailles

int one_dim_size=25;

int reserve=20;

int four_dim_size=5;

//--- variable supplémentaire

int size;

//--- alloue la mémoire sans réserve

ArrayResize(one_dim,one_dim_size);

ArrayResize(four_dim,four_dim_size);

//--- 1. tableau à 1 dimension

Print("+==========================================================+");

Print("Tailles des tableaux :");

Print("1. Tableau à 1 dimension");

size=ArraySize(one_dim);

PrintFormat("Taille de la dimension Zéro = %d, Taille du tableau = %d",one_dim_size,size);

//--- 2. Tableau à plusieurs dimensions

Print("2. Tableau à plusieurs dimensions");

size=ArraySize(four_dim);

PrintFormat("Taille de la dimension Zéro = %d, Taille du tableau = %d",four_dim_size,size);

//--- tailles des dimensions

int d_1=ArrayRange(four_dim,1);

int d_2=ArrayRange(four_dim,2);

int d_3=ArrayRange(four_dim,3);

Print("Vérification :");

Print("Dimension zéro = Taille du tableau / (Première dimension * Deuxième dimension * Troisième dimension)");

PrintFormat("%d = %d / (%d * %d * %d)",size/(d_1*d_2*d_3),size,d_1,d_2,d_3);

//--- 3. tableau à 1 dimension avec réserve de mémoire

Print("3. Tableau à 1 dimension avec réserve de mémoire");

//--- double la valeur

one_dim_size*=2;

//--- allocatation mémoire avec réserve

ArrayResize(one_dim,one_dim_size,reserve);

//--- affiche la taille

size=ArraySize(one_dim);

PrintFormat("Taille avec réserve = %d, Taille réelle du tableau = %d",one_dim_size+reserve,size);

}