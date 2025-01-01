|
void OnStart()
{
//--- crée les tableaux
double one_dim[];
double four_dim[][10][5][2];
//--- tailles
int one_dim_size=25;
int reserve=20;
int four_dim_size=5;
//--- variable supplémentaire
int size;
//--- alloue la mémoire sans réserve
ArrayResize(one_dim,one_dim_size);
ArrayResize(four_dim,four_dim_size);
//--- 1. tableau à 1 dimension
Print("+==========================================================+");
Print("Tailles des tableaux :");
Print("1. Tableau à 1 dimension");
size=ArraySize(one_dim);
PrintFormat("Taille de la dimension Zéro = %d, Taille du tableau = %d",one_dim_size,size);
//--- 2. Tableau à plusieurs dimensions
Print("2. Tableau à plusieurs dimensions");
size=ArraySize(four_dim);
PrintFormat("Taille de la dimension Zéro = %d, Taille du tableau = %d",four_dim_size,size);
//--- tailles des dimensions
int d_1=ArrayRange(four_dim,1);
int d_2=ArrayRange(four_dim,2);
int d_3=ArrayRange(four_dim,3);
Print("Vérification :");
Print("Dimension zéro = Taille du tableau / (Première dimension * Deuxième dimension * Troisième dimension)");
PrintFormat("%d = %d / (%d * %d * %d)",size/(d_1*d_2*d_3),size,d_1,d_2,d_3);
//--- 3. tableau à 1 dimension avec réserve de mémoire
Print("3. Tableau à 1 dimension avec réserve de mémoire");
//--- double la valeur
one_dim_size*=2;
//--- allocatation mémoire avec réserve
ArrayResize(one_dim,one_dim_size,reserve);
//--- affiche la taille
size=ArraySize(one_dim);
PrintFormat("Taille avec réserve = %d, Taille réelle du tableau = %d",one_dim_size+reserve,size);
}