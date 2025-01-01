Référence MQL5Utilisation d'OpenCLCLContextCreate
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLContextCreate
Crée le contexte OpenCL et retourne un handler sur ce contexte.
|
int CLContextCreate(
Paramètres
device
[in] Le nombre ordinal du périphérique OpenCL dans le système. Au lieu d'un numéro spécifique, vous pouvez spécifier l'une des valeurs suivantes :
- CL_USE_ANY — tout dispositif disponible avec un support OpenCL est autorisé ;
- CL_USE_CPU_ONLY — seule l'émulation OpenCL sur CPU est autorisée ;
- CL_USE_GPU_ONLY — l'émulation OpenCL est interdite et seuls les appareils spécialisés avec support OpenCL (cartes vidéo) peuvent être utilisés;
- CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY — seules les GPUs avec le support du type double sont autorisées.
Valeur de retour
Le handler sur le contexte OpenCL en cas de succès, -1 en cas d'erreur. Pour obtenir des informations sur l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().