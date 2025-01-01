- Structure du Type Date
- Structure des Paramètres d'Entrée
- Structure des Données Historiques
- Structure DOM
- Structure de la Requête de Trading
- Structure des Résultats de la Vérification d'une Requête
- Structure des Résultat d'une Requête de Trading
- Structure d'une Transaction de Trading
- Structure des Prix Courants
- Structures du Calendrier Economique
La Structure des Paramètres des Indicateurs (MqlParam)
La structure MqlParam a été spécialement conçue pour fournir des paramètres d'entrée lors de la création du handle d'un indicateur technique avec la fonction IndicatorCreate().
|
struct MqlParam
Tous les paramètres d'entrée d'un indicateur sont transmis sous la forme d'un tableau de type MqlParam, le champ type de chaque élément de ce tableau spécifie le type de la donnée transmise par l'élément. Les valeurs de l'indicateur doivent d'abord être placées dans les champs correspondants pour chaque élément (dans integer_value, double_value ou string_value) suivant la valeur de l'énumération ENUM_DATATYPE spécifiée dans le champ type.
Si la valeur IND_CUSTOM est passée comme type de l'indicateur à la fonction IndicatorCreate(), le premier élément du tableau des paramètres d'entrée doit avoir le champ type avec la valeur de TYPE_STRING de l'énumération ENUM_DATATYPE, et le champ string_value doit contenir le nom de l'indicateur personnalisé.