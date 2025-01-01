La Structure des Paramètres des Indicateurs (MqlParam)

La structure MqlParam a été spécialement conçue pour fournir des paramètres d'entrée lors de la création du handle d'un indicateur technique avec la fonction IndicatorCreate().

struct MqlParam

{

ENUM_DATATYPE type; // type du paramètre d'entrée, une valeur de ENUM_DATATYPE

long integer_value; // champ pour stocker un type integer

double double_value; // champ pour stocker un type double

string string_value; // champ pour stocker un type string

};

Tous les paramètres d'entrée d'un indicateur sont transmis sous la forme d'un tableau de type MqlParam, le champ type de chaque élément de ce tableau spécifie le type de la donnée transmise par l'élément. Les valeurs de l'indicateur doivent d'abord être placées dans les champs correspondants pour chaque élément (dans integer_value, double_value ou string_value) suivant la valeur de l'énumération ENUM_DATATYPE spécifiée dans le champ type.

Si la valeur IND_CUSTOM est passée comme type de l'indicateur à la fonction IndicatorCreate(), le premier élément du tableau des paramètres d'entrée doit avoir le champ type avec la valeur de TYPE_STRING de l'énumération ENUM_DATATYPE, et le champ string_value doit contenir le nom de l'indicateur personnalisé.