- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileFindFirst
Commence le balayage des fichiers et des sous-répertoires dans le directoire correspondant conformément au filtre indiqué.
long FileFindFirst(
Paramètres
file_filter
[in] Le filtre de la recherche. On peut indiquer le sous-répertoire dans le filtre (ou la séquence des sous-répertoires inclus) concernant le répertoire \Files, où il est nécessaire de passer l'excédent des fichiers.
returned_filename
[out] Le paramètre rendu, où en cas de la réussite se place le nom du premier fichier trouvé ou du sous-répertoire. Only the file name is returned (including the extension), the directories and subdirectories are not included no matter if they are specified or not in the search filter.
common_flag
[in] Le drapeau, déterminant l'endroit du fichier. Si common_flag=FILE_COMMON, le fichier se trouve dans le dossier commun de tous les terminaux de client \Terminal\Common\Files. Dans le cas contraire le fichier se trouve dans le dossier local.
La valeur rendue
Rend le handle de l'objet de la recherche, lequel il est nécessaire d'utiliser pour un balayage ultérieur des fichiers et des sous-répertoires par la fonction FileFindNext(), ou INVALID_HANDLE dans le cas où il n'y a pas d'aucun fichier et le sous-répertoire, correspondant au filtre (dans le cas particulier — le répertoire est vide). Après la fin de la recherche il est nécessaire de fermer le handle à l'aide de la fonction FileFindClose().
Exemple:
//--- display the window of input parameters when launching the script
