ChartIndicatorDelete
Supprime l'indicateur avec le nom spécifié de la fenêtre indiquée du graphique.
|
bool ChartIndicatorDelete(
Paramètres
chart_id
[in] L'identificateur du graphique. 0 signifie le graphique actuel.
sub_window
[in] Le numéro de la sous-fenêtre du graphique. 0 signifie la fenêtre principale du graphique.
const indicator_shortname
[in] Le nom court de l'indicateur, qui est spécifié dans la propriété INDICATOR_SHORTNAME par la fonction IndicatorSetString(). On peut recevoir le nom court de l'indicateur par la fonction ChartIndicatorName().
La valeur rendue
Rend true si l'indicateur a été supprimé avec succès, autrement rend false. Pour recevoir l'information sur l'erreuril faut appeler la fonction GetLastError () .
Note
S'il y a plusieurs indicateurs avec le même nom court dans la sous-fenêtre spécifiée du graphique, sera supprimé le premier indicateur.
Si les autres indicateurs sont construits sur les valeurs de l'indicateur supprimé sur le même graphique, ils seront également supprimés.
Il ne faut pas confondre un nom court et de l'indicateur et le nom du fichier qui est spécifié pendant la création de l'indicateur par les fonctionsiCustom() et IndicatorCreate(). Si le nom court de l'indicateur n'est pas spécifié explicitement, alors pendant la compilation le nom du fichier avec le code initial de l'indicateur y est spécifié.
La suppression de l'indicateur du graphique ne signifie pas que la partie calculé de l'indicateur sera aussi supprimée de la mémoire du terminal. Pour vider le handle de l'indicateur utiliser la fonctionIndicatorRelease().
Il est nécessaire de former correctement un nom court de l'indicateur, qui s'écrit dans la propriété INDICATOR_SHORTNAME à l'aide de la fonctionIndicatorSetString () . Nous recommandons que le nom court contienne les valeurs des paramètres d'entrée de l'indicateur, puisque l'identification de l'indicateur supprimé du graphique dans la fonctionChartIndicatorDelete()est faite selon le nom court.
L'exemple de la suppression de l'indicateur pendant la mauvaise initialisation:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Voir aussi
ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorName(), ChartIndicatorsTotal(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString()