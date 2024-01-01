ChartIndicatorDelete

Supprime l'indicateur avec le nom spécifié de la fenêtre indiquée du graphique.

bool ChartIndicatorDelete(

long chart_id,

int sub_window

const string indicator_shortname

);

Paramètres

chart_id

[in] L'identificateur du graphique. 0 signifie le graphique actuel.

sub_window

[in] Le numéro de la sous-fenêtre du graphique. 0 signifie la fenêtre principale du graphique.

const indicator_shortname

[in] Le nom court de l'indicateur, qui est spécifié dans la propriété INDICATOR_SHORTNAME par la fonction IndicatorSetString(). On peut recevoir le nom court de l'indicateur par la fonction ChartIndicatorName().

La valeur rendue

Rend true si l'indicateur a été supprimé avec succès, autrement rend false. Pour recevoir l'information sur l'erreuril faut appeler la fonction GetLastError () .

Note

S'il y a plusieurs indicateurs avec le même nom court dans la sous-fenêtre spécifiée du graphique, sera supprimé le premier indicateur.

Si les autres indicateurs sont construits sur les valeurs de l'indicateur supprimé sur le même graphique, ils seront également supprimés.

Il ne faut pas confondre un nom court et de l'indicateur et le nom du fichier qui est spécifié pendant la création de l'indicateur par les fonctionsiCustom() et IndicatorCreate(). Si le nom court de l'indicateur n'est pas spécifié explicitement, alors pendant la compilation le nom du fichier avec le code initial de l'indicateur y est spécifié.

La suppression de l'indicateur du graphique ne signifie pas que la partie calculé de l'indicateur sera aussi supprimée de la mémoire du terminal. Pour vider le handle de l'indicateur utiliser la fonctionIndicatorRelease().

Il est nécessaire de former correctement un nom court de l'indicateur, qui s'écrit dans la propriété INDICATOR_SHORTNAME à l'aide de la fonctionIndicatorSetString () . Nous recommandons que le nom court contienne les valeurs des paramètres d'entrée de l'indicateur, puisque l'identification de l'indicateur supprimé du graphique dans la fonctionChartIndicatorDelete()est faite selon le nom court.

L'exemple de la suppression de l'indicateur pendant la mauvaise initialisation:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_ChartIndicatorDelete.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- plot Histogram

#property indicator_label1 "Histogram"

#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- input parameters

input int first_param=1;

input int second_param=2;

input int third_param=3;

input bool wrong_init=true;

//--- indicator buffers

double HistogramBuffer[];

string shortname;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

int res=INIT_SUCCEEDED;

//--- attachons le tableau HistogramBuffer au tampon d'indicateur

SetIndexBuffer(0,HistogramBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- construisons le nom court de l'indicateur à la base des paramètres d'entrée

shortname=StringFormat("Demo_ChartIndicatorDelete(%d,%d,%d)",

first_param,second_param,third_param);

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,shortname);

//--- si on a spécifié l'achèvement forcé de l'indicateur, rendons la valeur non nulle

if(wrong_init) res=INIT_FAILED;

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- la position initiale pour le travail dans la boucle

int start=prev_calculated-1;

if(start<0) start=0;

//--- remplissons le tampon d'indicateur par les valeurs

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

HistogramBuffer[i]=close[i];

}

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| gestionnaire d'événements Deinit |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

PrintFormat("%s: le code de la raison de la désinitialisation =%d",__FUNCTION__,reason);

if(reason==REASON_INITFAILED)

{

PrintFormat("L'indicateur avec le nom court %s (le fichier %s) se supprime du graphique",shortname,__FILE__);

int window=ChartWindowFind();

bool res=ChartIndicatorDelete(0,window,shortname);

//--- analysons le résultat de l'appel ChartIndicatorDelete()

if(!res)

{

PrintFormat("On n'a pas réussi à supprimer l'indicateur %s de la fenêtre #%d. Le code de l'erreur %d",

shortname,window,GetLastError());

}

}

}

