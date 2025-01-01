- Alert
DebugBreak
Point d'arrêt du programme de débogage.
void DebugBreak();
Valeur de Retour
Aucune.
Note
L'interruption de l'exécution du programme mql5 se passe seulement dans le cas où le programme est lancé en mode débogage. La fonction peut être utilisée pour l'affichage des valeurs des variables et/ou une exécution ultérieure pas à pas.
Exemple :
//+------------------------------------------------------------------+