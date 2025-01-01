DocumentationSections
Référence MQL5Fonctions CommunesDebugBreak 

DebugBreak

Point d'arrêt du programme de débogage.

void  DebugBreak();

Valeur de Retour

Aucune.

Note

L'interruption de l'exécution du programme mql5 se passe seulement dans le cas où le programme est lancé en mode débogage. La fonction peut être utilisée pour l'affichage des valeurs des variables et/ou une exécution ultérieure pas à pas.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- compiler le fichier en utilisant la touche F5
//--- en mode débogage, si i == j, le programme s'arrête sur la ligne DebugBreak()  
   for(int i=0,j=20i<20i++,j--)
     {
      if(i==j)
         DebugBreak();
     }
  }