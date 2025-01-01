//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- compiler le fichier en utilisant la touche F5

//--- en mode débogage, si i == j, le programme s'arrête sur la ligne DebugBreak()

for(int i=0,j=20; i<20; i++,j--)

{

if(i==j)

DebugBreak();

}

}