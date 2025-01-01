DocumentationSections
Référence MQL5Fonctions de ConversionStringToDouble 

StringToDouble

 

Convertit une chaîne de caractères contenant la représentation symbolique d'un nombre, dans un nombre de type double.

double  StringToDouble(
   string  value      // chaîne
   );

Paramètres

value

[in] La chaîne, contenant la représentation symbolique du nombre.

Valeur de Retour

La valeur de type double.

 

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---chaîne à convertir
   string str = "12345.54321";
//--- convertit la chaîne d'entrée en nombre réel en une variable de type double
   double converted=StringToDouble(str);
//--- affiche le nombre obtenu avec une précision de 8 décimales dans le journal
   PrintFormat("The string '%s' is converted to the real number %.8f"strconverted);
   /*
  résultat :
   The string '12345.54321is converted to the real number 12345.54321000
   */
  }

