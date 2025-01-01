//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---chaîne à convertir

string str = "12345.54321";

//--- convertit la chaîne d'entrée en nombre réel en une variable de type double

double converted=StringToDouble(str);

//--- affiche le nombre obtenu avec une précision de 8 décimales dans le journal

PrintFormat("The string '%s' is converted to the real number %.8f", str, converted);

/*

résultat :

The string '12345.54321' is converted to the real number 12345.54321000

*/

}