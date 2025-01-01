ChartSetDouble

Spécifie la valeur de la propriété correspondante du graphique indiqué. La propriété du graphique doit être du type double. La commande est ajoutée à la queue des messages du graphique et sera exécutée après le traitement de toutes les commandes précédentes.

bool ChartSetDouble(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

double value

);

Paramètres

chart_id

[in] L'identificateur du graphique. 0 signifie le graphique courant.

prop_id

[in] L'identificateur de lapropriété du graphique. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE (sauf les propriétés en lecture seule).

value

[in] La valeur de lapropriété.

Valeur de Retour

Retourne true si la commande a bien été ajoutée à la queue de messages du graphique, sinon false. Pour obtenir plus d'informations sur l'erreur, appeler la fonction GetLastError().

Note

La fonction est asynchrone, ce qui signifie que la fonction n'attends pas l'exécution de la commande qui a été ajoutée avec succès dans la queue d'évènements du graphique spécifié. Au lieu de cela, elle retourne le contrôle immédiatement. La propriété ne sera changée qu'après la gestion de la commande correspondante de la queue du graphique. Pour exécuter immédiatement les commandes de la file d'attente du graphique, appelez la fonction ChartRedraw.

Si vous souhaitez changer immédiatement plusieurs propriétés d'un graphique en une seule fois, les fonctions correspondantes (ChartSetString, ChartSetDouble, ChartSetString) doivent être exécutées en un seul bloc de code, après lequel vous devrez appeler ChartRedraw une seule fois.

Pour vérifier le résultat de l'exécution de la commande, vous pouvez utiliser une fonction qui retourne la propriété correspondante du graphique (ChartGetInteger, ChartGetDouble, ChartSetString). Notez cependant que ces fonctions sont synchrone et attendent le résultat de l'exécution.

Exemple :