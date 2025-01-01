ObjectFind

Recherche l'objet ayant le nom indiqué dans le graphique indiqué.

int ObjectFind(

long chart_id,

string name

);

Paramètres

chart_id

[in] L'identificateur du graphique. 0 signifie le graphique courant.

name

[in] Le nom de l'objet cherché.

Valeur de Retour

En cas du succès la fonction rend le numéro de la sous-fenêtre (0 signifie une principale fenêtre du graphique), dans laquelle il y a un objet trouvé. Si l'objet n'est pas trouvé, la fonction retourne un nombre négatif. Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'erreur, il est nécessaire d'appeler la fonction GetLastError().

Note

La fonction utilise un appel synchrone, ce qui signifie que la fonction attend la fin de l'exécution de toutes les commandes présentes dans la queue de ce graphique avant cet appel. C'est pourquoi cette fonction peut être consommatrice en terme de temps. Cette caractéristique doit être prise en compte lors de l'utilisation d'un grand nombre d'objets sur un graphique.

Lors du changement de nom d'un objet graphique, deux événements sont générés, qui peuvent être traité dans les experts ou dans les indicateurs avec la fonction OnChartEvent() :